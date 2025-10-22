Команда Ніко Ковача провела черговий результативний матч у єврокубках.
Копенгаген - Боруссія Дортмунд, Getty Images
22 жовтня 2025, 00:21
Дортмундська Боруссія у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях обіграла Копенгаген із рахунком 4:2.
У середині першого тайму Фелікс Нмеча вивів "джмелів" вперед, після чого на 33 хвилині Вальдемар Антон зрізав м'яч у свої ворота.
У середині другого тайму Рамі Бенсебаїні реалізував пенальті і знову вивів Дортмунд вперед, а за 15 хвилин дубль оформив Нмеча.
Наприкінці матчу команди обмінялися голами: спочатку у складі гостей відзначився Фабіу Сілва, а через три хвилини точний удар на свій рахунок записав Віктор Дадасон.
Після трьох турів Боруссія Д набрала сім очок і йде на четвертому місці, а у Копенгагена поки що один набраний бал.
Копенгаген — Боруссія Дортмунд 2:4
Голи: Антон (аг), 34, Дадасон, 90 - Нмеча, 20, 76, Бенсебаїні, 61 (пен), Сілва, 87.
Копенгаген: Котарські — Судзукі, Перейра, Хацидіакос (Гарананга, 76), Мелінг (Лопес, 63) — Ларссон (Дадасон, 76), Лерагер, Клем (Заге, 81), Ашурі (Еміл Мадсен, 81) — Мукоко, Классон.
Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні (Ансельміно, 85) — Коуту (Р'єрсон, 62), Беллінгем, Нмеча (Забітцер, 77), Свенссон — Брандт (Чуквуемека, 62), Гірассі, Баєр (Сілва, 62).
Попередження: Заге — Бенсебаїні.