Ліга чемпіонів

Команда Крістіана Ківу продовжила свою вражаючу серію сухих єврокубкових матчів.

Міланський Інтер у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях впевнено обіграв бельгійський Юніон Сент-Жилуаз із рахунком 4:0.

Здавалося, все йде до того, що перший спокійний тайм закінчиться нулями на табло, проте перед самою перервою "нерадзуррі" оформили комфортну перевагу у два м'ячі — авторами голів стали Дензел Думфріс та Лаутаро Мартінес.

Потім на старті другого тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, а остаточну крапку у матчі поставив Еспозіто на 76 хвилині.

Для Інтера це була третя перемога поспіль без пропущених голів у Лізі чемпіонів і команда Крістіана Ківу йде другою у турнірі, а у Юніона три бали за одну перемогу у трьох зустрічах.

Юніон Сент-Жилуаз - Інтер 0:4

Голи: Думфріс, 41, Мартінес, 45+1, Чалханоглу, 53 (пен), Еспозіто, 76.

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Халаїлі, Мак Аллістер, Берджесс, Лейсен — Ван Де Перре, Зорган (Схоофс, 84), Расмуссен (Гігер, 61) — Ель-Хадж (Родрігес, 60), Девід (Флоруч, 61), Н'янг (Патріс, 75).

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей (Аканджі, 46), Бастоні (Дімарко, 59) — Думфріс (Енріке, 77), Фраттезі, Чалханоглу (Сучич, 59), Зелінські, Аугусто — Мартінес (Бонні, 59), Еспозіто.

Попередження: Схоофс — Врей.