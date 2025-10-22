Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 жовтня 2025 року.
Баєр Леверкузен — ПСЖ , Getty Images
22 жовтня 2025, 09:00
Леверкузенський Баєр у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА зазнав розгрому від французького Парі Сен-Жермен на власному полі (2:7).
Команда Луїса Енріке почала гру з власного швидкого гола, але вже на 37 хвилині залишилась у меншості через вилучення Ілля Забарного, який до того ж привіз два пенальті, один з яких суперникам таки вдалось реалізувати.
Утім, незважаючи на це, ПСЖ видав фантастичне завершення першого тайму з трьома додатковими голами, і після перерви довершив власну перевагу, тож ще один м’яч у відповідь від суперників нічого не вирішував. Тим паче, що наприкінці гри гості забили ще двічі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр Леверкузен — ПСЖ у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Баєр Леверкузен — ПСЖ 2:7
Голи: Гарсія, 38 (пен), 54 — Пачо, 7, Дуе, 41, 45+3, Кварацхелія, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Феррейра, 90.
На 25 хвилині Грімальдо (Баєр) не реалізував пенальти (стійка).
Баєр Леверкузен: Флеккен — Андріх, Баде, Тапсоба — Артур, Фернандес (Менса, 81), Гарсія, Грімальдо — Ечеверрі (Маза, 46), Поку (Бен Сегір, 63) — Кофане (Белосян, 52).
ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Забарний, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Нджанту Мбіча, 76), Феррейра, Дуе (Ернандес, 46) — Кварацхелія (Кан Ін, 63), Маюлю (Дембеле, 63), Барколя (Мбає, 72).
Попередження: Ечеверрі, Тапсоба — Забарний.
Вилучення: Андріх, 33 — Забарний, 37.