Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 жовтня 2025 року.

Іспанський Вільярреал у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА зазнав поразки від англійського Манчестер Сіті на власному полі (0:2).

Команда Хосепа Гвардіоли продовжує набирати оберти, і цього разу вже за підсумком першого тайму зуміла забезпечити собі потрібний результат двома м’ячами.

Після перерви гра була вже більш-менш рівною, але з одним ударом у площину господарі явно на порятунок не награли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Манчестер Сіті у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Вільярреал — Манчестер Сіті 0:2

Голи: Голанд, 17, Сілва, 40.

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Педраса (Кардона, 46) — Б'юкенен (Молейро, 66), Комесанья (Перес, 73), Парті, Гує (Парехо, 81) — Пепе, Мікаутадзе (Олувасеї, 66).

Манчестер Сіті: Доннарумма — Стоунз, Діаш, Гвардіол, Льюїс (Рейндерс, 73) — Гонсалес (Ковачич, 57) — Сілва, Нунеш, Савіньйо (Шеркі, 86), Доку (Бобб, 73) — Голанд (Мармуш, 86).

Попередження: Педраса, Моуріньйо, Гує, Кардона — Сілва, Діаш.