Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 жовтня 2025 року.
Вільярреал — Манчестер Сіті, Getty Images
22 жовтня 2025, 09:20
Іспанський Вільярреал у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА зазнав поразки від англійського Манчестер Сіті на власному полі (0:2).
Команда Хосепа Гвардіоли продовжує набирати оберти, і цього разу вже за підсумком першого тайму зуміла забезпечити собі потрібний результат двома м’ячами.
Після перерви гра була вже більш-менш рівною, але з одним ударом у площину господарі явно на порятунок не награли.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Манчестер Сіті у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Вільярреал — Манчестер Сіті 0:2
Голи: Голанд, 17, Сілва, 40.
Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Педраса (Кардона, 46) — Б'юкенен (Молейро, 66), Комесанья (Перес, 73), Парті, Гує (Парехо, 81) — Пепе, Мікаутадзе (Олувасеї, 66).
Манчестер Сіті: Доннарумма — Стоунз, Діаш, Гвардіол, Льюїс (Рейндерс, 73) — Гонсалес (Ковачич, 57) — Сілва, Нунеш, Савіньйо (Шеркі, 86), Доку (Бобб, 73) — Голанд (Мармуш, 86).
Попередження: Педраса, Моуріньйо, Гує, Кардона — Сілва, Діаш.