Ліга чемпіонів

Головний тренер Арсеналу високо оцінив гру нападника Віктора Йокереса, який нарешті перервав свою гольову "посуху", відзначившись у воротах Атлетіко.

Шведський форвард, який перейшов до "канонірів" влітку за значну суму, не міг забити протягом дев'яти матчів за клуб та збірну. Однак у вчорашньому поєдинку Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид Йокерес оформив дубль, допомігши команді здобути розгромну перемогу з рахунком 4:0.

​Після матчу Мікель Артета підтримав свого гравця, наголосивши на його важливості для команди, незалежно від голів. ​

"Він робить нас набагато кращою командою, — заявив Артета. — Ми стаємо набагато непередбачуванішими. Йокерес фізично сильний, те, як він пресингує м'яч і тримає його, — це феноменально".

​Менеджер Арсеналу зазначив, що внесок Йокереса в гру команди ніколи не ставився під сумнів, навіть під час безгольової серії.

"Він на це заслужив. Питання полягало лише в тому, щоб він зберігав віру в себе і насолоджувався грою. Голи — це вишенька на торті. Сподіваюся, тепер Йокерес зловить імпульс і продовжить у тому ж дусі", — додав іспанський фахівець. ​

Ця перемога дозволила Арсеналу зберегти ідеальний старт у поточному розіграші Ліги чемпіонів.