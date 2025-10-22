Головний тренер Барселони заспокоїв фанатів щодо стану Ламіна Ямала перед Ель Класіко та відзначив гру Маркуса Рашфорда і дебютанта Педро Фернандеса.
Ганс-Дітер Флік, Getty Images
22 жовтня 2025, 10:11
Після розгромної перемоги 6:1 над Олімпіакосом у Лізі чемпіонів німецький фахівець підтвердив, що молода зірка команди буде у повній готовності до недільного матчу проти Реал Мадрид.
"У нього немає жодних фізичних проблем. У неділю це буде інший Ламін, він буде готовий на сто відсотків. Минулого року Ламін дуже добре проявив себе у великих матчах, і я не маю сумнівів, що він зробить це знову", — заявив Флік.
Окрім Ямала, тренер високо оцінив виступ Маркуса Рашфорда, який у матчі проти грецької команди заробив пенальті та відзначився дублем.
"Як на мене, Рашфорд грає дуже добре і є важливим гравцем для команди. Він дуже швидкий, добре комбінує, і, здобуваючи впевненість, він ставатиме ще важливішим", — зазначив наставник.
Також Флік знайшов слова похвали для молодого таланта Педро Дро Фернандеса, який дебютував у Лізі чемпіонів та віддав гольову передачу.
"Він зіграв дуже добре, займав ті зони, які мав займати, і віддав асист на другий гол", — підсумував тренер, відзначаючи тактичну грамотність дебютанта.
