Ліга чемпіонів

Головний тренер Барселони заспокоїв фанатів щодо стану Ламіна Ямала перед Ель Класіко та відзначив гру Маркуса Рашфорда і дебютанта Педро Фернандеса.

Після розгромної перемоги 6:1 над Олімпіакосом у Лізі чемпіонів німецький фахівець підтвердив, що молода зірка команди буде у повній готовності до недільного матчу проти Реал Мадрид.

"У нього немає жодних фізичних проблем. У неділю це буде інший Ламін, він буде готовий на сто відсотків. Минулого року Ламін дуже добре проявив себе у великих матчах, і я не маю сумнівів, що він зробить це знову", — заявив Флік.

​Окрім Ямала, тренер високо оцінив виступ Маркуса Рашфорда, який у матчі проти грецької команди заробив пенальті та відзначився дублем.

"Як на мене, Рашфорд грає дуже добре і є важливим гравцем для команди. Він дуже швидкий, добре комбінує, і, здобуваючи впевненість, він ставатиме ще важливішим", — зазначив наставник.

Також Флік знайшов слова похвали для молодого таланта Педро Дро Фернандеса, який дебютував у Лізі чемпіонів та віддав гольову передачу.

"Він зіграв дуже добре, займав ті зони, які мав займати, і віддав асист на другий гол", — підсумував тренер, відзначаючи тактичну грамотність дебютанта.

На нашому сайті доступний відеоогляд цього поєдинку.