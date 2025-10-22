Ліга чемпіонів

Головний тренер лісабонської Бенфіки прокоментував поразку від Ньюкасла у вчорашньому матчі Ліги Чемпіонів.

Незважаючи на розгромний рахунок, Моурінью в післяматчевому коментарі, який наводить португальське видання A Bola, заявив, що результат не відображає реального співвідношення, особливо у першому таймі.

"Рахунок 0:3 — це важко, але він аж ніяк не відображає того, що відбувалося у першому таймі", — наголосив тренер.

За словами Моурінью, його команда домінувала у створенні моментів до перерви і мала йти з поля з забитими м'ячами:

" Ми мали 3-4 чудові гольові нагоди. Перед тим, як вони забили перший гол. У нас був прекрасний удар Лукебакіо у стійку. Це була чудова комбінація, ми грали добре і створювали моменти».

​Водночас "Особливий" жорстко розкритикував дії своїх підопічних у захисті, вказавши на конкретну помилку, що призвела до одного з голів у другому таймі. ​

"У другому таймі ми пропустили гол, який просто не можемо пропускати", — зазначив Моурінью. "Наше початкове позиціювання для контрпресингу було правильним. Ми припустилися помилок у захисному русі, і нас покарали за це".

Бенфіка жахливо розпочала етап ліги, програвши всі три стартові гри. Наразі лісабонці посідають 34 сходинку.

