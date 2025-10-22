Ліга чемпіонів

Італійський тренер пояснив розгром проблемами з трансферами, але категорично відмовився змінювати тактичну схему.

Головний тренер Наполі виступив із різкою заявою після розгромної поразки своєї команди від ПСВ в Ейндховені з рахунком 6:2 у матчі Ліги чемпіонів. На прес-конференції італієць попередив, що "це буде важкий рік", а такий результат "не випадковість". ​

Тренер пов'язав нищівну поразку з невдалою трансферною кампанією та втратою командної єдності. За його словами, клуб був змушений масово підписувати гравців через мізерний склад минулого року, але прихід дев'яти нових футболістів виявився надмірним. ​

"Минулого року ми виграли надзвичайний і неймовірний чемпіонат з великою єдністю. На мою думку, дев'ять нових гравців були забагато. Ми не були збалансовані", – пояснив Конте, додавши, що команді потрібно відтворити торішню хімію.

​Конте також наголосив на проблемах у роздягальні, закликавши до повернення менталітету минулого сезону: "І старі, і нові повинні покращити свою гру. Нам потрібно повернутися до минулого року, коли на кону було лише благо Наполі. Благо окремої людини ні на що не здатне. Благо команди – це те, що має значення".

Незважаючи на розгром, тренер категорично відмовився змінювати тактичну філософію перед майбутнім матчем з Iнтером, зокрема свою схему з чотирма півзахисниками.

"Якщо ми виграємо, все добре; якщо програємо, все погано? Ви всі хвалили вибір чотирьох півзахисників... Баланс, який ми знайшли зараз, – найкращий. Наявність двох дуже атакуючих вінгерів взагалі не дає нам жодної стабільності, і я не думаю, що правильно жертвувати одним із півзахисників", – підсумував Антоніо.

На нашому сайті доступний відеоогляд цього поєдинку.