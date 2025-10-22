Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю поєдинків другого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 22 жовтня.

Сьогодні, 22 жовтня, відбуватиметься другий ігровий день третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

Атлетік — Карабах

Середа, 22 жовтня, 19:45. Сан-Мамес, Більбао. Головний арбітр — Ігор Паяц (Хорватія). Пряма трансляція на MEGOGO

Жахливий початок єврокубкової кампанії для баскського Атлетіка — дві поразки, але й суперники при цьому були складні: Арсенал (0:2) та дортмундська Боруссія (1:4), тож не дивно, що команда Ернесто Вальверде не змогла вистояти проти таких досвідчених колективів.

Але проблеми в "левів" є й у чемпіонаті, і коли навіть у ворота Ельче їм не вдається забити, як це сталось минулими вихідними (0:0), то це вже свідчить про певну кризу результатів. Що й казати, якщо трибуни Сан-Мамес до матчу проти Мальорки (2:1) не бачили перемог три гри поспіль? Геть не схоже на зразки виступів Атлетіка минулого сезону.

А тим часом азербайджанська казка дебютного сезону на такому рівні триває. Карабах спочатку обіграв лісабонську Бенфіку на Да Луж (3:2), і це вже вважалось сенсацією. Так потім команда Гурбана Гурбанова ще й виснажила данський Копенгаген тривалим перельотом до Баку (2:0). У підсумку, Карабах ми нині бачимо серед найкращих команд Європи, але чи довго ще протримається така напрочуд позитивна серія? На внутрішній арені, зрозуміло, особливо на похибки цього клубу розраховувати не доводиться.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетік: Сімон — Аресо, Вівіан, Паредес, Берчіче — Хаурегісар, де Галаррета, Сансет — Н. Вільямс, І. Вільямс, Гурусета.

Карабах: Кохальські — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаргулієв — Бікальо, Каді, Леандру Андраде — Кащук, Зубір, Дуран.

Під питанням: Лапорт.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:0

Галатасарай — Буде/Глімт

Середа, 22 жовтня, 19:45. Стадіон Алі Самі Єн, Стамбул. Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

Турецький гранд на власному полі вже обіграв англійський Ліверпуль, тож місцева публіка потрохи почала забувати, із чого ця єврокубкова кампанія починалась для чемпіонів Туреччини. А там був розгром на виїзді від франкфуртського Айнтрахта (1:5), тож і становище "левів" після двох турів далеке від ідеального.

Утім, форма Галатасараю на внутрішній арені дозволяє казати, що для цього клубу все ще попереду, ще й календар у Лізі чемпіонів, безумовно, допомагатиме, бо з дійсно потужним опором турецький клуб тепер зустрінеться лише аж у січні, тоді як до цього можна брати й максимум очок проти кожного із суперників.

Проти норвезького Буде/Глімт, вочевидь, "леви" також захочуть здобути максимум залікових балів, тим паче, що грають на власному полі, а от козир у вигляді ігор за полярним колом "жовто-чорні" використати цього разу не зможуть. У Буде/Глімта до цього були два нічийних результати проти Тоттенгема та Славії з однаковим рахунком — 2:2, і проблема команди К’єтіля Кнутсена полягає в тому, що далі за розкладом суперники ставатимуть лише більш складними, тож або зараз здобувати перемогу, або далі можна не розраховувати особливо на плей-оф.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Галатасарай: Чакир — Якобс, Санчес, Бардакджі, Ерен Ельмали — Торрейра, Леміна — Сане, Гюндоган, Бариш Їлмаз — Осімген.

Буде/Глімт: Гайкін — Шевольд, Бйортуфт, Алісамі, Бйоркан — Ев’єн, Берг, Брустад-Фет, Еукленн, Гауге — Гег.

Не зіграють: Сінго (стегно) — Сальтенс (хвороба)

Під питанням: … — Бассі, Брюнгільдсен

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

Монако — Тоттенгем

Середа, 22 жовтня, 22:00. Стад Луї II, Монако. Головний арбітр — Марко Гвіда (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Дуже непередбачувана пара команд. Французький Монако ще не перемагав у поточному розіграші, але проти англійського Манчестер Сіті на власному полі зарубався відмінно (2:2). Це варто брати до уваги лондонському Тоттенгему, який святкував перемогу над Вільярреалом на початках (1:0), але потім не надто вдало з’їздив за полярне коло до Буде/Глімт (2:2).

Цікаво, що у "монегасків" геть не найкращі справи й у чемпіонаті, де команда тепер уже Себастьєна Поконьйолі намагається виправити помилки каденції Аді Гюттера, але наразі це виходить у неї не надто вдало. Минулими вихідними, наприклад, не змогли обіграти Анже (1:1), а до цього не подужали Ніццу (2:2), тож нічийна серія триває для Монако вже три матчі поспіль.

Утім, Тоттенгем поступився Астон Віллі в чемпіонаті за кілька днів до прийдешнього протистояння (1:2), і хоча це була лише перша поразка "шпор" за останніх вісім ігор, проте початковий період роботи Томаса Франка наразі оцінюють дуже обережно. Його команда програла лише тричі в новій кампанії, і один із цих матчів — проти ПСЖ за Суперкубок УЄФА. Але всім уже відомо, що гарний початок сезону від лондонців не означає гарного продовження.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Монако: Кьон — Кайо, Керер, Салису — Уаттара, головін, Тезе, Дьятта — Акліуш — Фаті, Балогун.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, ван де Вен, Ромеро, Спенс — Бентанкур, Палінья — Джонсон, Сімонс, Кудус — Рішарлисон.

Не зіграють: Камара (голеностоп), Даєр (задня поверхня стегна), Градецькі (коліно), Погба (брак форми), Вандерсон (задня поверхня стегна)

Під питанням: … — Ромеро (привідний м’яз), Соланке (голеностоп), Удоджі (коліно).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:2

Аталанта — Славія

Середа, 22 жовтня, 22:00. Атлеті Адзуррі д’Італія, Бергамо. Головний арбітр — Рікардо де Бургос Бенгоечеа (Іспанія). Пряма трансляція на MEGOGO

Життя клубу на моменті зміни головного тренера не закінчується, що цього сезону має продемонструвати бергамаська Аталанта. Фундаменталіст Джан П’єро Гасперіні залишив розташування "оробічі", і тепер на його місці працює Іван Юрич. Почав, насправді, задовільно, і навіть у Лізі чемпіонів, оскільки обіграти ПСЖ було б майже фантастичним завданням на чужому полі (0:4), а от свою перемогу в грі проти Брюгге клуб із Бергамо таки здобув (2:1).

Жереб при цьому Аталанту відверто пошкодував, бо лише Челсі тепер виглядає на її шляху дійсно потужним опонентом, тоді як решта — команди, проти яких "Богиня" цілком може розраховувати й на максимум очок. Щоправда, і неприємні суперники там також наявні. От, наприклад, чеська Славія.

На рівні Ліги чемпіонів, можливо, клуби з цієї країни й не надто яскраво запам’ятались за останні роки, але вже очевидно, що місцевий футбол переживає хвилю піднесення, тож у певний момент часу якийсь із колективів таки може здійснити суттєвий ривок. Чи буде це саме команда Їндржиха Трпишовські — побачимо. Стартовий відтинок продемонстрував, що Славії наразі немає, що запропонувати команді рівня Інтера (0:3), та й іспит за полярним колом проти Буде/Глімт вона скласти не змогла. А тут ще й дві поспіль нічиїх у чемпіонаті відбулись дуже несвоєчасно.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Аханор — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Залевські — де Кетеларе, Лукман — Крстович.

Славія: Маркович — Халоупек, Влчек, Зіма — Хасіока, Дорлі, Зафейріс, Саділек — Кушей, Провод — Хори.

Не зіграють: Баккер (коліно), Колашинац (коліно)﻿, Скальвіні (м’язова травма) — Доудера (м’язова травма), Яворчек (коліно), Огбу (стегно), Станек (м’язова травма)﻿﻿, Хорські (коліно)

Під питанням: … — Шевчик

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:0

Челсі — Аякс

Середа, 22 жовтня, 22:00. Стемфорд Бридж, Лондон. Головний арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Команда Енцо Марески на початку цього сезону страждає від травм, які зачепили в підсумку чи не кожну ланку її побудови. Тому тренер лондонського Челсі й може на це посилатись, коли його запитують про п’яту сходинку турнірної таблиці на внутрішній арені, а також невдалий виїзд до Мюнхена в першому турі (1:3). Та й узагалі період довкола того матчу для "синіх" був не межі провалу з поразкою від Манчестер Юнайтед (1:2) та нічиєю проти Брентфорда (2:2).

Однак до прийдешнього протистояння "пенсіонери" підходять на тлі трьох перемог поспіль, одна з яких — узагалі проти чинного чемпіона країни (2:1), який і відзначився єдиним голом у воротах Челсі за цей нетривалий період. Гарна позиція для того, щоб психологічно тиснути на амстердамський Аякс, який за останні роки пережив чималу кількість, переважно, падінь, а не злетів.

Навіть на внутрішній арені, яка тривалий час залишалась осередком стабільності, "Божі сини" не демонструють бажаних результатів та нині навіть на статус другої сили не претендують. Феєнорд, ПСВ та АЗ мають банально кращі результати на початку сезону, а останні та й поготів минулими вихідними здолали (2:0) та обійшли команду Джона Гейтінги в турнірній таблиці. У Лізі чемпіонів тим часом амстердамці мають нуль очок та шість пропущених м’ячів після матчів проти Інтера (0:2) та Марселя (0:4) — остання сходинка в таблиці, бо при цьому Аякс ще й голів не забивав.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабиойо, Фофана, Кукурелья — Кайседо, Лавія —Нету, Буонанотте, Гарначо — Джордж.

Аякс: Ярош — Гаї, Шутало, Бас, Роса — Классен, Глух, Тейлор — Едвардсен, Веггорст, Годтс.

Не зіграють: Бадьяшиль (м’язова травма), Колвілл (коліно), Делап (задня поверхня стегна), Жуан Педро (дискваліфікація), Палмер (пах) — Берггейс (пах), ван ден Бомен (спина), Вейндал (задня поверхня стегна)

Під питанням: Фернандес — Дольберг

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:1

Айнтрахт Ф — Ліверпуль

Середа, 22 жовтня, 22:00. Дойче-банк-парк, Франкфурт. Головний арбітр — Франсуа Летексьє (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO

Нічого й сказати — команду Арне Слота в стані після чотирьох поспіль поразок у всіх турнірах, три з яких припали на чемпіонат, де Ліверпуль, узагалі-то, веде захист чемпіонського титулу, ще ніхто не бачив. Як "червоні" виходитимуть із цієї кризи результатів? Це питання є нагальним та дуже непокоїть фанатів клубу, оскільки в цій кампанії вони не мають належної впевненості щодо виступів команди вже, здається, проти будь-якого суперника.

Але після розгрому, який зазнав Айнтрахт від мадридського Атлетіко (1:5), який тим часом Ліверпуль, нехай і натужно, але обіграв у першому турі на власному полі (3:2), у фанатів команди Арне Слота все ж таки має бути більше оптимізму. Бо не лише цим одним розгромом обмежилась справа для "орлів". За кілька днів потому вони отримали ще три голи від Баварії (0:3), але то таке — справа буденна для цього сезону, а от нічия проти Фрайбурга після міжнародної перерви продемонструвала, що відпочинок для команди Діно Топмеллера міг бути й занадто коротким.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Айнтрахт Ф: Цеттерер — Крістенсен, Коллінс, Кох, Теате — Ларссон, Шаїбі — Доан, Джан Узун, Браун — Буркгардт.

Ліверпуль: Мамардашвілі — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Собослаї, Гакпо — Ісак.

Не зіграють: Баум (м’язова травма)﻿, Гойлунн (стегно) — Аліссон (стегно)

Під питанням: немає

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

Баварія — Брюгге

Середа, 22 жовтня, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр — Донатас Румшас (Литва). Пряма трансляція на MEGOGO

Гегемон німецького футболу несеться за черговим титулом на внутрішній арені й навіть при цьому не вилетів із ранньої стадії Кубка Німеччини, як траплялось неодноразово минулими роками. А ще Баварія вже відвантажила вісім м’ячів у Лізі чемпіонів УЄФА у ворота Челсі (3:2) та Пафоса (5:1), тож від її переможної серії голова йде обертом. Власне, останній суперник, який зупиняв команду Венсана Компані — Парі Сен-Жермен у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2025. Як давно це було.

І така Баварія зустрічатиметься цього разу із бельгійським Брюгге, якого на старті Ліги чемпіонів хитає в усі боки. Після де в чому сенсаційного побиття Монако (4:1) на власному полі, команда Нікі Гаєна з боями поступилась на полі Аталанти (1:2), тож ми вже переконались, що вона здатна нав’язувати боротьбу. Але до якого рівня? Календар зіграв із Брюгге насправді злий жарт — Баварія, Барселона, Арсенал до кінця року, тож очки "синьо-чорним" краще буде шукати в іграх проти умовного Спортінга, Кайрата чи Марселя. Або ж робити чергову сенсацію, чому б і ні?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Бої, Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Кейн, Діас — Джексон.

Брюгге: Ярош — Гаї, Ітакура, Шутало, Вейндал — Тейлор, Классен, Глух — Едвардсен, Гудтс, Вегхорст

Не зіграють: Девис (коліно), Іто (стопа), Мусіала (голеностоп), Станішич (коліно) — Міньйоле (привідний м’яз), Оньєдіка (стегно), Рейс (плече)

Під питанням: Гнабрі — …

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

Спортінг — Марсель

Середа, 22 жовтня, 22:00. Жозе Алваладе, Лісабон. Головний арбітр — Раде Обренович (Словенія). Пряма трансляція на MEGOGO

Лісабонський Спортінг цього літа таки продав Віктора Йокереса до Ліверпуля, тож черговий фінансовий актив "левів" зіграв на максимум. Але для них утрата форварда це не проблема, а просто черговий перехідний етап до пошуку нового. А оскільки на внутрішній арені Бенфіка трохи пасе задніх у чемпіонських перегонах, то залишається лише Порту, якого ми ще не бачили на тривалій дистанції, на відміну від чинного чемпіона, склад якого зазнав дуже точкових змін.

І цього разу проти Спортінга гратиме одна з найбільш інтригуючих команд цього розіграшу Ліги чемпіонів, бо Марсель із своїм безумовно ризикованим футболом імені Роберто Де Дзербі таки поступився Реалу в першому турі (1:2), але потім був розгром Аякса (4:0) й, напевно, навіть більш принципово важлива перемога для "провансальців" над Парі Сен-Жермен (1:0). Кажуть, що будь-яка команда італійця грає, передусім, від серця, і за це його й люблять уболівальники. А цього сезону ще й стабільні результати додались, тож Марсель наразі в дуже хорошій формі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спортінг: Сілва — Ваяннідіс, Інасіу, Дебаст, Араухо — Юльманн, Моріта — Кенда, Трінкан, Гонсалвеш — Суарес.

Марсель: Рульї — Павар, Балерді, Агерд, Емерсон — Гойб’єрг, Гомес — О'Райлі, Грінвуд, Обамеянг — Пайшао

Не зіграють: Браганса (коліно), Сантуш (коліно) — Гуїрі (плече), Кондогбія (литка), Траоре (стегно)

Під питанням: немає

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

Реал — Ювентус

Середа, 22 жовтня , 22:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр — Славко Вінчич (Словенія). Пряма трансляція на MEGOGO

Повний анонс матчу Реал — Ювентус читайте в окремому матеріалі.