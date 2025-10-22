Ліга чемпіонів

Тренер похвалив хет-трик молодого півзахисника після розгрому Олімпіакоса.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився думками про рівень півзахисника Ферміна Лопеса після переконливої перемоги 6:1 над Олімпіакосом у третьому турі Ліги чемпіонів, де 22-річний іспанець оформив хет-трик.

"У Ферміна Лопеса великий потенціал. Ми завжди хотіли, щоб він залишився в Барселоні. Це енергійний футболіст, він відрізняється від інших.

Це дуже важливий гравець для нас", — цитує слова Фліка журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Лопес провів сім матчів у всіх турнірах, забивши п’ять голів. Влітку він міг перейти до Челсі, але вирішив залишитися в каталонському клубі.