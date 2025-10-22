Ліга чемпіонів

Тренер Реала попередив про загрозу суперника.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

"Дві тижні тому Ювентус демонстрував хорошу форму. Незважаючи на останні результати, ми налаштовуємося на складну гру. Навіть у важкий період Ювентус дуже небезпечний", — цитує Алонсо сайт УЄФА.

Він також відзначив прогрес команди: "За два місяці ми побачили зростання гравців. Хочемо стати ще кращими".

Реал — 7-й (6 очок), Ювентус — 24-й (2 очки). Матч — сьогодні о 22:00 за київським часом.