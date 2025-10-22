Тренер Реала попередив про загрозу суперника.
Хабі Алонсо, getty images
22 жовтня 2025, 17:45
Головний тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса.
"Дві тижні тому Ювентус демонстрував хорошу форму. Незважаючи на останні результати, ми налаштовуємося на складну гру. Навіть у важкий період Ювентус дуже небезпечний", — цитує Алонсо сайт УЄФА.
Він також відзначив прогрес команди: "За два місяці ми побачили зростання гравців. Хочемо стати ще кращими".
Реал — 7-й (6 очок), Ювентус — 24-й (2 очки). Матч — сьогодні о 22:00 за київським часом.