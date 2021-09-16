Лига конференций

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги конференций сезона-2021/22.

Новый еврокубквой турнира от УЕФА стартовал и уже получил свое продолжение в групповой стадии, на которой выступает представитель Украины — луганская Заря.

Первый финал данного турнира состоится в Тиране, столицы Албании, 25 мая 2022 года.

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги конференций сезона-2021/2022:

Групповой этап

Тур 1

Вторник, 14 сентября

17:30 Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Алашкерт (Армения) 4:1

17:30 Маккаби Хайфа (Израиль) – Фейеноорд (Нидерланды) 0:0

Четверг, 16 сентября

17:30 Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр)

19:45 ХИК (Финляндия) – ЛАСК (Австрия)

19:45 Флора (Эстония) – Гент (Бельгия)

19:45 Славия Прага (Чехия) – Унион Берлин (Германия)

19:45 Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – ПАОК (Греция)

19:45 Слован Братислава (Словакия) – Копенгаген (Дания)

19:45 Мура (Словения) – Витесс (Нидерланды)

19:45 Ренн (Франция) – Тоттенхэм (Англия)

19:45 Карабах (Азербайджан) – Базель (Швейцария)

22:00 Анортосис (Кипр) – Партизан (Сербия)

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Заря Луганск (Украина)

22:00 Рома (Италия) – ЦСКА София (Болгария)

22:00 Раннерс (Дания) – АЗ АЛкмаар (Нидерланды)

22:00 Яблонец (Чехия) – ЧФР Клуж (Румыния)

Плей-офф раунд

Ответные матчи

Четверг, 26 августа

Кайрат (Казахстан) – Фола (Люксембург) 3:1

Жилина (Словакия) – Яблонец (Чехия) 0:3

Линкольн Ред Имс (Гибралтар) – Рига (Латвия) 3:1

Буде-Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва) 1:0

Эльфсборг (Швеция) – Фейеноорд (Нидерланды) 3:1

Анортосис (Кипр) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 3:1

Рома (Италия) – Трабзонспор (Турция) 3:0

Копенгаген (Дания) – Сивасспор (Турция) 5:0

Витесс (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) 2:1

Русенборг (Норвегия) – Ренн (Франция) 1:3

ЦСКА София (Болгария) – Виктория Плезень (Чехия) 2:0

Хаммарбю (Швеция) – Базель (Швейцария) 2:0

Маккаби Х (Израиль) – Нефтчи (Азербайджан) 4:0

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Шахтер Караганда (Казахстан) 2:0

Гент (Бельгия) – Ракув (Польша) 3:0

Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) 0:2

Сент-Джонстон (Шотландия) – ЛАСК (Австрия) 0:2

Унион Берлин (Германия) – КуПС (Финляндия) 0:0

Тоттенхэм (Англия) – Пасуш (Португалия) 3:0

Абердин (Шотландия) – Карабах (Азербайджан) 1:3

Партизан (Сербия) – Санта-Клара (Португалия) 2:0

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Флора (Эстония) 0:1

Первые матчи

Четверг, 19 августа

Шахтер Караганда (Казахстан) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:2

Ракув (Польша) – Гент (Бельгия) 1:0

КуПС (Финляндия) – Унион Берлин (Германия) 0:4

Карабах (Азербайджан) – Абердин (Шотландия) 1:0

Флора (Эстония) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 4:2

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Анортосис (Кипр) 0:0

ЛАСК (Австрия) – Сент-Джонстон (Шотландия) 1:1

Виктория Плезень (Чехия) – ЦСКА София (Болгария) 2:0

Рига (Латвия) – Линкольн Ред Имс (Гибралтар) 1:1

Нефтчи (Азербайджан) – Маккаби Х (Израиль) 3:3

Жальгирис (Литва) – Буде-Глимт (Норвегия) 2:2

Трабзонспор (Турция) – Рома (Италия) 1:2

Базель (Швейцария) – Хаммарбю (Швеция) 3:1

Фола (Люксембург) – Кайрат (Казахстан) 1:4

Яблонец (Чехия) – Жилина (Словакия) 5:1

Сивасспор (Турция) – Копенгаген (Дания) 1:2

Фейеноорд (Нидерланды) – Эльфсборг (Швеция) 5:0

ПАОК (Греция) – Риека (Хорватия) 1:1

Андерлехт (Бельгия) – Витесс (Нидерланды) 3:3

Ренн (Франция) – Русенборг (Норвегия) 2:0

Пасуш (Португалия) – Тоттенхэм (Англия) 1:0

Санта-Клара (Португалия) – Партизан (Сербия) 2:1

Третий раунд

Ответные матчи

Вторник, 10 августа

Шахтер Караганда (Казахстан) – Колос (Украина) 0:0 (3:1 по пен.)

Дамжале (Словения) – Русенборг (Норвегия) 1:2

Четверг, 12 августа

Астана (Казахстан) – КуПС (Финляндия) 3:4

Карабах (Азербайджан) – АЕЛ (Кипр) 1:0

Рубин (Россия) – Ракув (Польша) 0:1 (д.в.)

Мольде (Норвегия) – Трабзонспор (Турция) 1:1 (3:4 по пен.)

Буде-Глимт (Норвегия) – Приштина (Косово) 2:0

Жилина (Словакия) – Тобол (Казахстан) 5:0

Хаммарбю (Швеция) – Чукарички (Сербия) 5:1

Виктория Плезень (Чехия) – ТНС (Уэльс) 3:1 (4:1 по пен.)

ПАОК (Греция) – Богемиан (Ирландия) 2:0

РФШ (Латвия) – Гент (Бельгия) 0:1

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Шленск (Польша) 4:0

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Спартак Трнава (Словакия) 1:0

Базель (Швейцария) – Уйпешт (Венгрия) 4:0

Фола (Люксембург) – Линфилд (Северная Ирландия) 2:1

Андерлехт (Бельгия) – Лячи (Албания) 2:1

Копенгаген (Дания) – Локомотив Пловдив (Болгария) 4:2

Риека (Хорватия) – Хиберниан (Шотландия) 4:1

Фейеноорд (Нидерланды) – Люцерн (Швейцария) 3:0

Вележ (Босния и Герцеговина) – Эльфсборг (Швеция) 1:4

Олимпия Любляна (Словения) – Санта-Клара (Португалия) 0:1

Сивасспор (Турция) – Динамо Батуми (Грузия) 1:1

Хибернианс (Мальта) – Рига (Латвия) 1:4 (д.в.)

Теута (Албания) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 0:2

Ларн (Северная Ирландия) – Пасуш (Португалия) 1:0

Абердин (Шотландия) – Брейдаблик (Исландия) 2:1

Торсхавн (Фарерские острова) – Маккаби Х (Израиль) 1:0

Дандолк (Ирландия) – Витесс (Нидерланды) 1:2

ЛАСК (Австрия) – Войводина (Сербия) 6:1

Партизан (Сербия) – Сочи (Россия) 2:2 (4:2 по пен.)

Осиек (Хорватия) – ЦСКА София (Болгария) 1:1

Первые матчи

Вторник, 3 августа

Богемиан (Ирландия) - ПАОК (Греция) 2:1

Линфилд (Северная Ирландия) – Фола (Люксембург) 1:2

Четверг, 5 августа

Тобол (Казахстан) – Жилина (Словакия) 0:1

Локомотив Пловдив (Болгария) – Копенгаген (Дания) 1:1

Сочи (Россия) – Партизан (Сербия) 1:1

КуПС (Финляндия) – Астана (Казахстан) 1:1

Эльфсборг (Швеция) – Вележ (Босния и Герцеговина) 1:1

Витесс (Нидерланды) – Дандолк (Ирландия) 2:2

Лячи (Албания) – Андерлехт (Бельгия) 0:3

Русенборг (Норвегия) – Дамжале (Словения) 6:1

АЕЛ (Кипр) – Карабах (Азербайджан) 1:1

Войводина (Сербия) – ЛАСК (Австрия) 0:1

ЦСКА София (Болгария) – Осиек (Хорватия) 4:2

Динамо Батуми (Грузия) – Сивасспор (Турция) 1:2

Рига (Латвия) – Хибернианс (Мальта) 0:1

Маккаби Х (Израиль) – Торсхавн (Фарерские острова) 7:2

Трабзонспор (Турция) – Мольде (Норвегия) 3:3

Пасуш (Португалия) – Ларн (Северная Ирландия) 4:0

Колос (Украина) – Шахтер Караганда (Казахстан) 0:0

Шленск (Польша) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 2:1

Приштина (Косово) – Буде-Глимт (Норвегия) 2:1

Гент (Бельгия) – РФШ (Латвия) 2:2

Люцерн (Швейцария) – Фейеноорд (Нидерланды) 0:3

Спартак Трнава (Словакия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 0:0

ТНС (Уэльс) – Виктория Плезень (Чехия) 4:2

Хиберниан (Шотландия) – Риека (Хорватия) 1:1

Чукарички (Сербия) – Хаммарбю (Швеция) 3:1

Ракув (Польша) – Рубин (Россия) 0:0

Брейдаблик (Исландия) – Абердин (Шотландия) 2:3

Уйпешт (Венгрия) – Базель (Швейцария) 1:2

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Теута (Албания) 1:0

Санта-Клара (Португалия) – Олимпия Любляна (Словения) 2:0

Второй отборочный раунд

Ответные матчи

Вторник, 27 июля

Интер Эскальдес (Андорра) – Теута (Албания) 0:3

Хибернианс (Мальта) – Фольгоре (Сан–Марино) 4:2

Будучность (Черногория) – Торсхавн (Фарерские острова) 0:2

Четверг, 29 июля

Лиепая (Латвия) – ЦСКА София (Болгария) 0:1

Шахтер Караганды (Казахстан) – ФКСБ (Румыния) 3:1

Тобол (Казахстан) – Хайдук Сплит (Хорватия) 4:1

Вадуц (Лихтенштейн) – Уйпешт (Венгрия) 1:3

Биркиркара (Мальта) – Олимпия Любляна (Словения) 1:1

Ханка (Финляндия) – Дамжале (Словения) 0:1

Динамо Брест (Беларусь) – Виктория Плезень (Чехия) 1:2

Кешля (Азербайджан – Сочи (Россия) 2:4

Сумгаит (Азербайджан) – Чукарички (Сербия) 0:2

Ворскла (Украина) – КуПС (Финляндия) 2:3

Буде-Глимт (Норвегия) – Валюр (Исландия) 3:0

Хэкен (Швеция) – Абердин (Шотландия) 2:0

ФК Санта-Коломна (Андорра) – Хиберниан (Шотландия) 1:2

Левадия (Эстония) – Дандолк (Ирландия) 1:2

Жилина (Словакия) – Аполлон Л (Кипр) 2:2

Торпедо Ж (Беларусь) – Копенгаген (Дания) 0:5

Русенборг (Норвегия) – Хабнарфьордюр (Исландия) 4:1

Сепси (Румыния) – Спартак Трнава (Словакия) 1:2

Ракув (Польша) – Судува (Литва) 1:0

Словацко (Чехия) – Локомотив Пловдив (Болгария) 1:1

Ашдад (Исландия) – Карабах (Азербайджан) 0:1

Волеренга (Норвегия) – Гент (Бельгия) 2:0

Орхус (Дания) – Ларн (Северная Ирландия) 1:1

БАТЭ (Беларусь) – Динамо Батуми (Грузия) 1:4

Милсами (Молдова) – Эльфсборг (Швеция) 0:5

Сивасспор (Турция) – Петрокуб (Молдова) 1:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Арда (Болгария) 4:0

Маккаби Х (Израиль) – Динамо Тбилиси (Грузия) 5:1

ТНС (Уэльс) – Кауно Жальгирис (Литва) 5:1

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Сутьеска (Черногория) 3:1

Фола (Люксембург) – Шахтер Солигорск (Беларусь) 1:0

Войводина (Сербия) – Паневежис (Литва) 1:0

Партизани (Албания) – Базель (Швейцария) 0:2

Фейеноорд (Нидерланды) – Дрита (Косово) 3:2

Шленск (Польша) – Арарат (Армения) 3:3

АЕК Афины (Греция) – Вележ (Босния и Герцеговина) 1:1

Риека (Хорватия) – Гзира (Мальта) 1:0

Пушкаш-Академия (Венгрия) – РФШ (Латвия) 0:2

Каннас–Ки (Уэльс) – Приштина (Косово) 4:2

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Линфилд (Северная Ирландия) 0:0

Шкендия (Северная Македония) – Рига (Латвия) 0:1

Серветт (Швейцария) – Мольде (Норвегия) 2:0

Университатя Крайова (Румыния) – Лячи (Албания) 0:0

Арис (Греция) – Астана (Казахстан) 2:1

Марибор (Словения) – Хаммарбю (Швеция) 0:1

Богемиан (Ирландия) – Дюделанж (Люксембург) 3:0

ДАК-1904 (Словакия) – Партизан (Сербия) 0:2

Брейдаблик (Исландия) – Аустрия Вена (Австрия) 2:1

Осиек (Хорватия) – Погонь (Польша) 1:0

Влазния (Албания) – АЕЛ (Кипр) 0:1

Санта-Клара (Португалия) – Шкупи (Северная Македония)

Первые матчи

Вторник, 20 июля

Дамжале (Словения) – Ханка (Финляндия) 1:1

Кауно Жальгирис (Литва) – ТНС (Уэльс) 0:5

Приштина (Косово) – Каннас–Ки (Уэльс) 4:1

Фольгоре (Сан–Марино) – Хибернианс (Мальта) 1:3

Среда, 21 июля

Чукарички (Сербия) – Сумгаит (Азербайджан) 0:0

Четверг, 22 июля

Арарат (Армения) – Шленск (Польша) 2:4

Астана (Казахстан) – Арис (Греция) 2:0

Паневежис (Литва) – Войводина (Сербия) 0:1

Мольде (Норвегия) – Серветт (Швейцария) 3:0

Олимпия Любляна (Словения) – Биркиркара (Мальта) 1:0

Аустрия Вена (Австрия) – Брейдаблик (Исландия) 1:1

Карабах (Азербайджан) – Ашдад (Исландия) 0:0

РФШ (Латвия) – Пушкаш-Академия (Венгрия) 3:0

Сочи (Россия) – Кешля (Азербайджан) 3:0

КуПС (Финляндия) – Ворскла (Украина) 2:2

Дюделанж (Люксембург) – Богемиан (Ирландия) 0:1

Динамо Тбилиси (Грузия) – Маккаби Х (Израиль) 1:2

Хаммарбю (Швеция) – Марибор (Словения) 3:1

Эльфсборг (Швеция) – Милсами (Молдова) 4:0

Копенгаген (Дания) – Торпедо Ж (Беларусь) 4:1

Спартак Трнава (Словакия) – Сепси (Румыния) 0:0

Судува (Литва) – Ракув (Польша) 0:0

Лячи (Албания) – Университатя Крайова (Румыния) 1:0

Локомотив Пловдив (Болгария) – Словацко (Чехия) 1:0

ЦСКА София (Болгария) – Лиепая (Латвия) 0:0

Виктория Плезень (Чехия) – Динамо Брест (Беларусь) 2:1

Гзира (Мальта) – Риека (Хорватия) 0:2

Динамо Батуми (Грузия) – БАТЭ (Беларусь) 0:1

АЕЛ (Кипр) – Влазния (Албания) 1:0

Петрокуб (Молдова) – Сивасспор (Турция) 0:1

Аполлон Л (Кипр) – Жилина (Словакия) 1:3

Рига (Латвия) – Шкендия (Северная Македония) 2:0

Теута (Албания) – Интер Эскальдес (Андорра) 0:2

Шкупи (Северная Македония) – Санта-Клара (Португалия) 0:3

Арда (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 0:2

Торсхавн (Фарерские острова) – Будучность (Черногория) 4:0

Базель (Швейцария) – Партизани (Албания) 3:0

Вележ (Босния и Герцеговина) – АЕК Афины (Греция) 2:1

Гент (Бельгия) – Волеренга (Норвегия) 4:0

Ларн (Северная Ирландия) – Орхус (Дания) 2:1

Сутьеска (Черногория) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 0:0

ФКСБ (Румыния) – Шахтер Караганды (Казахстан) 1:0

Абердин (Шотландия) – Хэкен (Швеция) 5:1

Хиберниан (Шотландия) – ФК Санта-Коломна (Андорра) 3:0

Линфилд (Северная Ирландия) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) 4:0

Хайдук Сплит (Хорватия) – Тобол (Казахстан) 2:0

Хабнарфьордюр (Исландия) – Русенборг (Норвегия) 0:2

Уйпешт (Венгрия) – Вадуц (Лихтенштейн) 2:1

Погонь (Польша) – Осиек (Хорватия) 0:0

Дрита (Косово) – Фейеноорд (Нидерланды) 0:0

Дандолк (Ирландия) – Левадия (Эстония) 2:2

Партизан (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия) 1:0

Валюр (Исландия) – Буде-Глимт (Норвегия) 0:3

Шахтер Солигорск (Беларусь) – Фола (Люксембург) 1:2

Первый отборочный раунд

Ответные матчи

Вторник, 13 июля

Ньютаун (Уэльс) – Дандолк (Ирландия) 0:1

Четверг, 15 июля

Арарат (Армения) – Фехервар (Венгрия) 2:0

Струга (Македония) – Лиепая (Латвия) 1:4

Кауно Жальгирис (Литва) – Европа (Гибралтар) 2:0

Гагра (Грузия) – Сутьеска (Черногория) 1:1

КуПС (Финляндия) – Ной (Армения) 5:0

Урарту (Армения) – Марибор (Словения) 0:1

Валмиера (Латвия) – Судува (Литва) 0:0

Динамо Батуми (Грузия) – Тре Пенне (Сан-Марино) 3:0

Санта-Колома (Андорра) – Монс Кальпе (Гибралтар) 4:0

Сент-Джозефс (Гибралтар) – Левадия (Эстония) 1:1

Рунавик (Фарерские острова) – Ханка (Финляндия) 1:3

Петрокуб (Молдова) – Силекс (Македония) 1:0

Слайго Роверс (Ирландия) – Хабнарфьордюр (Исландия) 1:2

Дила (Грузия) – Жилина (Словакия) 2:1

Сфынтул Георге (Молдова) – Партизани (Албания) 2:3

ТНС (Уэльс) – Гленторан (Северная Ирландия) 2:0

Гзира (Мальта) – Сан-Хулиа (Андорра) 1:1

Лячи (Албания) – Подгорица (Черногория) 3:0

Лапи (Косово) – Шкупи (Северная Македония) 1:1

Свифт (Люксембург) – Домжале (Словения) 1:1

Пушкаш-Академия (Венгрия) – Интер Турку (Финляндия) 2:0

Ларн (Северная Ирландия) – Бала Таун (Уэльс) 1:0

Спартак Трнава (Словакия) – Маста (Мальта) 2:0

Богемиан (Ирландия) – Стьярнан (Исландия) 3:0

Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Биркиркара (Мальта) 1:1

Дечич (Черногория) – Дрита (Косово) 0:1

Брейдаблик (Исландия) – Расинг Юнион (Люксембург) 2:0

Влазия (Албания) – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 3:0

Клаксвик (Ферерские острова) – РФШ (Латвия) 2:4

Шленск (Польша) – Пайде (Эстония) 2:0

Сараево (Босния и Герцеговина) – Милсами (Молдова) 0:1

Колрейн (Северная Ирландия) – Вележ (Босния и Герцеговина) 1:2

Первые матчи

Вторник, 6 июля

Маста (Мальта) – Спартак Трнава (Словакия) 3:2

Монс Кальпе (Гибралтар) – Санта-Колома (Андорра) 1:1

Подгорица (Черногория) – Лячи (Албания) 1:0

Четверг, 8 июля

Лиепая (Латвия) – Струга (Македония) 1:1

Силекс (Македония) – Петрокуб (Молдова) 1:1

Ной (Армения) – КуПС (Финляндия) 1:0

Интер Турку (Финляндия) – Пушкаш-Академия (Венгрия) 1:1

Ханка (Финляндия) – Рунавик (Фарерские острова) 0:0

Сан-Хулиа (Андорра) – Гзира (Мальта) 0:0

РФШ (Латвия) – Клаксвик (Ферерские острова) 2:3

Судува (Литва) – Валмиера (Латвия) 2:1

Левадия (Эстония) – Сент-Джозефс (Гибралтар) 3:1

Дандолк (Ирландия) – Ньютаун (Уэльс) 4:0

Жилина (Словакия) – Дила (Грузия) 5:1

Расинг Юнион (Люксембург) – Брейдаблик (Исландия) 2:3

Милсами (Молдова) – Сараево (Босния и Герцеговина) 0:0

Гленторан (Северная Ирландия) – ТНС (Уэльс) 1:1

Европа (Гибралтар) – Кауно Жальгирис (Литва) 0:0

Фехервар (Венгрия) – Арарат (Армения) 1:1

Бала Таун (Уэльс) – Ларн (Северная Ирландия) 0:1

Пайде (Эстония) – Шленск (Польша) 1:2

Хабнарфьордюр (Исландия) – Слайго Роверс (Ирландия) 1:0

Партизани (Албания) – Сфынтул Георге (Молдова) 5:2

Шкупи (Северная Македония) – Лапи (Косово) 2:0

Домжале (Словения) – Свифт (Люксембург) 1:0

Биркиркара (Мальта) – Ла-Фиорита (Сан-Марино) 1:0

Дрита (Косово) – Дечич (Черногория) 2:1

Сутьеска (Черногория) – Гагра (Грузия) 1:0

Вележ (Босния и Герцеговина) – Колрейн (Северная Ирландия) 2:1

Марибор (Словения) – Урарту (Армения) 1:0

Тре Пенне (Сан-Марино) – Динамо Батуми (Грузия) 0:4

Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Влазия (Албания) 3:1

Стьярнан (Исландия) – Богемиан (Ирландия) 1:1