Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги конференций сезона-2021/22.
Игроки Зари, фото Заря
16 сентября 2021, 01:09
Новый еврокубквой турнира от УЕФА стартовал и уже получил свое продолжение в групповой стадии, на которой выступает представитель Украины — луганская Заря.
Первый финал данного турнира состоится в Тиране, столицы Албании, 25 мая 2022 года.
Вашему вниманию календарь и результаты Лиги конференций сезона-2021/2022:
Групповой этап
Тур 1
Вторник, 14 сентября
17:30 Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Алашкерт (Армения) 4:1
17:30 Маккаби Хайфа (Израиль) – Фейеноорд (Нидерланды) 0:0
Четверг, 16 сентября
17:30 Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр)
19:45 ХИК (Финляндия) – ЛАСК (Австрия)
19:45 Флора (Эстония) – Гент (Бельгия)
19:45 Славия Прага (Чехия) – Унион Берлин (Германия)
19:45 Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – ПАОК (Греция)
19:45 Слован Братислава (Словакия) – Копенгаген (Дания)
19:45 Мура (Словения) – Витесс (Нидерланды)
19:45 Ренн (Франция) – Тоттенхэм (Англия)
19:45 Карабах (Азербайджан) – Базель (Швейцария)
22:00 Анортосис (Кипр) – Партизан (Сербия)
22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Заря Луганск (Украина)
22:00 Рома (Италия) – ЦСКА София (Болгария)
22:00 Раннерс (Дания) – АЗ АЛкмаар (Нидерланды)
22:00 Яблонец (Чехия) – ЧФР Клуж (Румыния)
Плей-офф раунд
Ответные матчи
Четверг, 26 августа
Кайрат (Казахстан) – Фола (Люксембург) 3:1
Жилина (Словакия) – Яблонец (Чехия) 0:3
Линкольн Ред Имс (Гибралтар) – Рига (Латвия) 3:1
Буде-Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва) 1:0
Эльфсборг (Швеция) – Фейеноорд (Нидерланды) 3:1
Анортосис (Кипр) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 3:1
Рома (Италия) – Трабзонспор (Турция) 3:0
Копенгаген (Дания) – Сивасспор (Турция) 5:0
Витесс (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) 2:1
Русенборг (Норвегия) – Ренн (Франция) 1:3
ЦСКА София (Болгария) – Виктория Плезень (Чехия) 2:0
Хаммарбю (Швеция) – Базель (Швейцария) 2:0
Маккаби Х (Израиль) – Нефтчи (Азербайджан) 4:0
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Шахтер Караганда (Казахстан) 2:0
Гент (Бельгия) – Ракув (Польша) 3:0
Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) 0:2
Сент-Джонстон (Шотландия) – ЛАСК (Австрия) 0:2
Унион Берлин (Германия) – КуПС (Финляндия) 0:0
Тоттенхэм (Англия) – Пасуш (Португалия) 3:0
Абердин (Шотландия) – Карабах (Азербайджан) 1:3
Партизан (Сербия) – Санта-Клара (Португалия) 2:0
Шэмрок Роверс (Ирландия) – Флора (Эстония) 0:1
Первые матчи
Четверг, 19 августа
Шахтер Караганда (Казахстан) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:2
Ракув (Польша) – Гент (Бельгия) 1:0
КуПС (Финляндия) – Унион Берлин (Германия) 0:4
Карабах (Азербайджан) – Абердин (Шотландия) 1:0
Флора (Эстония) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 4:2
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Анортосис (Кипр) 0:0
ЛАСК (Австрия) – Сент-Джонстон (Шотландия) 1:1
Виктория Плезень (Чехия) – ЦСКА София (Болгария) 2:0
Рига (Латвия) – Линкольн Ред Имс (Гибралтар) 1:1
Нефтчи (Азербайджан) – Маккаби Х (Израиль) 3:3
Жальгирис (Литва) – Буде-Глимт (Норвегия) 2:2
Трабзонспор (Турция) – Рома (Италия) 1:2
Базель (Швейцария) – Хаммарбю (Швеция) 3:1
Фола (Люксембург) – Кайрат (Казахстан) 1:4
Яблонец (Чехия) – Жилина (Словакия) 5:1
Сивасспор (Турция) – Копенгаген (Дания) 1:2
Фейеноорд (Нидерланды) – Эльфсборг (Швеция) 5:0
ПАОК (Греция) – Риека (Хорватия) 1:1
Андерлехт (Бельгия) – Витесс (Нидерланды) 3:3
Ренн (Франция) – Русенборг (Норвегия) 2:0
Пасуш (Португалия) – Тоттенхэм (Англия) 1:0
Санта-Клара (Португалия) – Партизан (Сербия) 2:1
Третий раунд
Ответные матчи
Вторник, 10 августа
Шахтер Караганда (Казахстан) – Колос (Украина) 0:0 (3:1 по пен.)
Дамжале (Словения) – Русенборг (Норвегия) 1:2
Четверг, 12 августа
Астана (Казахстан) – КуПС (Финляндия) 3:4
Карабах (Азербайджан) – АЕЛ (Кипр) 1:0
Рубин (Россия) – Ракув (Польша) 0:1 (д.в.)
Мольде (Норвегия) – Трабзонспор (Турция) 1:1 (3:4 по пен.)
Буде-Глимт (Норвегия) – Приштина (Косово) 2:0
Жилина (Словакия) – Тобол (Казахстан) 5:0
Хаммарбю (Швеция) – Чукарички (Сербия) 5:1
Виктория Плезень (Чехия) – ТНС (Уэльс) 3:1 (4:1 по пен.)
ПАОК (Греция) – Богемиан (Ирландия) 2:0
РФШ (Латвия) – Гент (Бельгия) 0:1
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Шленск (Польша) 4:0
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Спартак Трнава (Словакия) 1:0
Базель (Швейцария) – Уйпешт (Венгрия) 4:0
Фола (Люксембург) – Линфилд (Северная Ирландия) 2:1
Андерлехт (Бельгия) – Лячи (Албания) 2:1
Копенгаген (Дания) – Локомотив Пловдив (Болгария) 4:2
Риека (Хорватия) – Хиберниан (Шотландия) 4:1
Фейеноорд (Нидерланды) – Люцерн (Швейцария) 3:0
Вележ (Босния и Герцеговина) – Эльфсборг (Швеция) 1:4
Олимпия Любляна (Словения) – Санта-Клара (Португалия) 0:1
Сивасспор (Турция) – Динамо Батуми (Грузия) 1:1
Хибернианс (Мальта) – Рига (Латвия) 1:4 (д.в.)
Теута (Албания) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 0:2
Ларн (Северная Ирландия) – Пасуш (Португалия) 1:0
Абердин (Шотландия) – Брейдаблик (Исландия) 2:1
Торсхавн (Фарерские острова) – Маккаби Х (Израиль) 1:0
Дандолк (Ирландия) – Витесс (Нидерланды) 1:2
ЛАСК (Австрия) – Войводина (Сербия) 6:1
Партизан (Сербия) – Сочи (Россия) 2:2 (4:2 по пен.)
Осиек (Хорватия) – ЦСКА София (Болгария) 1:1
Первые матчи
Вторник, 3 августа
Богемиан (Ирландия) - ПАОК (Греция) 2:1
Линфилд (Северная Ирландия) – Фола (Люксембург) 1:2
Четверг, 5 августа
Тобол (Казахстан) – Жилина (Словакия) 0:1
Локомотив Пловдив (Болгария) – Копенгаген (Дания) 1:1
Сочи (Россия) – Партизан (Сербия) 1:1
КуПС (Финляндия) – Астана (Казахстан) 1:1
Эльфсборг (Швеция) – Вележ (Босния и Герцеговина) 1:1
Витесс (Нидерланды) – Дандолк (Ирландия) 2:2
Лячи (Албания) – Андерлехт (Бельгия) 0:3
Русенборг (Норвегия) – Дамжале (Словения) 6:1
АЕЛ (Кипр) – Карабах (Азербайджан) 1:1
Войводина (Сербия) – ЛАСК (Австрия) 0:1
ЦСКА София (Болгария) – Осиек (Хорватия) 4:2
Динамо Батуми (Грузия) – Сивасспор (Турция) 1:2
Рига (Латвия) – Хибернианс (Мальта) 0:1
Маккаби Х (Израиль) – Торсхавн (Фарерские острова) 7:2
Трабзонспор (Турция) – Мольде (Норвегия) 3:3
Пасуш (Португалия) – Ларн (Северная Ирландия) 4:0
Колос (Украина) – Шахтер Караганда (Казахстан) 0:0
Шленск (Польша) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 2:1
Приштина (Косово) – Буде-Глимт (Норвегия) 2:1
Гент (Бельгия) – РФШ (Латвия) 2:2
Люцерн (Швейцария) – Фейеноорд (Нидерланды) 0:3
Спартак Трнава (Словакия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 0:0
ТНС (Уэльс) – Виктория Плезень (Чехия) 4:2
Хиберниан (Шотландия) – Риека (Хорватия) 1:1
Чукарички (Сербия) – Хаммарбю (Швеция) 3:1
Ракув (Польша) – Рубин (Россия) 0:0
Брейдаблик (Исландия) – Абердин (Шотландия) 2:3
Уйпешт (Венгрия) – Базель (Швейцария) 1:2
Шэмрок Роверс (Ирландия) – Теута (Албания) 1:0
Санта-Клара (Португалия) – Олимпия Любляна (Словения) 2:0
Второй отборочный раунд
Ответные матчи
Вторник, 27 июля
Интер Эскальдес (Андорра) – Теута (Албания) 0:3
Хибернианс (Мальта) – Фольгоре (Сан–Марино) 4:2
Будучность (Черногория) – Торсхавн (Фарерские острова) 0:2
Четверг, 29 июля
Лиепая (Латвия) – ЦСКА София (Болгария) 0:1
Шахтер Караганды (Казахстан) – ФКСБ (Румыния) 3:1
Тобол (Казахстан) – Хайдук Сплит (Хорватия) 4:1
Вадуц (Лихтенштейн) – Уйпешт (Венгрия) 1:3
Биркиркара (Мальта) – Олимпия Любляна (Словения) 1:1
Ханка (Финляндия) – Дамжале (Словения) 0:1
Динамо Брест (Беларусь) – Виктория Плезень (Чехия) 1:2
Кешля (Азербайджан – Сочи (Россия) 2:4
Сумгаит (Азербайджан) – Чукарички (Сербия) 0:2
Ворскла (Украина) – КуПС (Финляндия) 2:3
Буде-Глимт (Норвегия) – Валюр (Исландия) 3:0
Хэкен (Швеция) – Абердин (Шотландия) 2:0
ФК Санта-Коломна (Андорра) – Хиберниан (Шотландия) 1:2
Левадия (Эстония) – Дандолк (Ирландия) 1:2
Жилина (Словакия) – Аполлон Л (Кипр) 2:2
Торпедо Ж (Беларусь) – Копенгаген (Дания) 0:5
Русенборг (Норвегия) – Хабнарфьордюр (Исландия) 4:1
Сепси (Румыния) – Спартак Трнава (Словакия) 1:2
Ракув (Польша) – Судува (Литва) 1:0
Словацко (Чехия) – Локомотив Пловдив (Болгария) 1:1
Ашдад (Исландия) – Карабах (Азербайджан) 0:1
Волеренга (Норвегия) – Гент (Бельгия) 2:0
Орхус (Дания) – Ларн (Северная Ирландия) 1:1
БАТЭ (Беларусь) – Динамо Батуми (Грузия) 1:4
Милсами (Молдова) – Эльфсборг (Швеция) 0:5
Сивасспор (Турция) – Петрокуб (Молдова) 1:0
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Арда (Болгария) 4:0
Маккаби Х (Израиль) – Динамо Тбилиси (Грузия) 5:1
ТНС (Уэльс) – Кауно Жальгирис (Литва) 5:1
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Сутьеска (Черногория) 3:1
Фола (Люксембург) – Шахтер Солигорск (Беларусь) 1:0
Войводина (Сербия) – Паневежис (Литва) 1:0
Партизани (Албания) – Базель (Швейцария) 0:2
Фейеноорд (Нидерланды) – Дрита (Косово) 3:2
Шленск (Польша) – Арарат (Армения) 3:3
АЕК Афины (Греция) – Вележ (Босния и Герцеговина) 1:1
Риека (Хорватия) – Гзира (Мальта) 1:0
Пушкаш-Академия (Венгрия) – РФШ (Латвия) 0:2
Каннас–Ки (Уэльс) – Приштина (Косово) 4:2
Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Линфилд (Северная Ирландия) 0:0
Шкендия (Северная Македония) – Рига (Латвия) 0:1
Серветт (Швейцария) – Мольде (Норвегия) 2:0
Университатя Крайова (Румыния) – Лячи (Албания) 0:0
Арис (Греция) – Астана (Казахстан) 2:1
Марибор (Словения) – Хаммарбю (Швеция) 0:1
Богемиан (Ирландия) – Дюделанж (Люксембург) 3:0
ДАК-1904 (Словакия) – Партизан (Сербия) 0:2
Брейдаблик (Исландия) – Аустрия Вена (Австрия) 2:1
Осиек (Хорватия) – Погонь (Польша) 1:0
Влазния (Албания) – АЕЛ (Кипр) 0:1
Санта-Клара (Португалия) – Шкупи (Северная Македония)
Первые матчи
Вторник, 20 июля
Дамжале (Словения) – Ханка (Финляндия) 1:1
Кауно Жальгирис (Литва) – ТНС (Уэльс) 0:5
Приштина (Косово) – Каннас–Ки (Уэльс) 4:1
Фольгоре (Сан–Марино) – Хибернианс (Мальта) 1:3
Среда, 21 июля
Чукарички (Сербия) – Сумгаит (Азербайджан) 0:0
Четверг, 22 июля
Арарат (Армения) – Шленск (Польша) 2:4
Астана (Казахстан) – Арис (Греция) 2:0
Паневежис (Литва) – Войводина (Сербия) 0:1
Мольде (Норвегия) – Серветт (Швейцария) 3:0
Олимпия Любляна (Словения) – Биркиркара (Мальта) 1:0
Аустрия Вена (Австрия) – Брейдаблик (Исландия) 1:1
Карабах (Азербайджан) – Ашдад (Исландия) 0:0
РФШ (Латвия) – Пушкаш-Академия (Венгрия) 3:0
Сочи (Россия) – Кешля (Азербайджан) 3:0
КуПС (Финляндия) – Ворскла (Украина) 2:2
Дюделанж (Люксембург) – Богемиан (Ирландия) 0:1
Динамо Тбилиси (Грузия) – Маккаби Х (Израиль) 1:2
Хаммарбю (Швеция) – Марибор (Словения) 3:1
Эльфсборг (Швеция) – Милсами (Молдова) 4:0
Копенгаген (Дания) – Торпедо Ж (Беларусь) 4:1
Спартак Трнава (Словакия) – Сепси (Румыния) 0:0
Судува (Литва) – Ракув (Польша) 0:0
Лячи (Албания) – Университатя Крайова (Румыния) 1:0
Локомотив Пловдив (Болгария) – Словацко (Чехия) 1:0
ЦСКА София (Болгария) – Лиепая (Латвия) 0:0
Виктория Плезень (Чехия) – Динамо Брест (Беларусь) 2:1
Гзира (Мальта) – Риека (Хорватия) 0:2
Динамо Батуми (Грузия) – БАТЭ (Беларусь) 0:1
АЕЛ (Кипр) – Влазния (Албания) 1:0
Петрокуб (Молдова) – Сивасспор (Турция) 0:1
Аполлон Л (Кипр) – Жилина (Словакия) 1:3
Рига (Латвия) – Шкендия (Северная Македония) 2:0
Теута (Албания) – Интер Эскальдес (Андорра) 0:2
Шкупи (Северная Македония) – Санта-Клара (Португалия) 0:3
Арда (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 0:2
Торсхавн (Фарерские острова) – Будучность (Черногория) 4:0
Базель (Швейцария) – Партизани (Албания) 3:0
Вележ (Босния и Герцеговина) – АЕК Афины (Греция) 2:1
Гент (Бельгия) – Волеренга (Норвегия) 4:0
Ларн (Северная Ирландия) – Орхус (Дания) 2:1
Сутьеска (Черногория) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 0:0
ФКСБ (Румыния) – Шахтер Караганды (Казахстан) 1:0
Абердин (Шотландия) – Хэкен (Швеция) 5:1
Хиберниан (Шотландия) – ФК Санта-Коломна (Андорра) 3:0
Линфилд (Северная Ирландия) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) 4:0
Хайдук Сплит (Хорватия) – Тобол (Казахстан) 2:0
Хабнарфьордюр (Исландия) – Русенборг (Норвегия) 0:2
Уйпешт (Венгрия) – Вадуц (Лихтенштейн) 2:1
Погонь (Польша) – Осиек (Хорватия) 0:0
Дрита (Косово) – Фейеноорд (Нидерланды) 0:0
Дандолк (Ирландия) – Левадия (Эстония) 2:2
Партизан (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия) 1:0
Валюр (Исландия) – Буде-Глимт (Норвегия) 0:3
Шахтер Солигорск (Беларусь) – Фола (Люксембург) 1:2
Первый отборочный раунд
Ответные матчи
Вторник, 13 июля
Ньютаун (Уэльс) – Дандолк (Ирландия) 0:1
Четверг, 15 июля
Арарат (Армения) – Фехервар (Венгрия) 2:0
Струга (Македония) – Лиепая (Латвия) 1:4
Кауно Жальгирис (Литва) – Европа (Гибралтар) 2:0
Гагра (Грузия) – Сутьеска (Черногория) 1:1
КуПС (Финляндия) – Ной (Армения) 5:0
Урарту (Армения) – Марибор (Словения) 0:1
Валмиера (Латвия) – Судува (Литва) 0:0
Динамо Батуми (Грузия) – Тре Пенне (Сан-Марино) 3:0
Санта-Колома (Андорра) – Монс Кальпе (Гибралтар) 4:0
Сент-Джозефс (Гибралтар) – Левадия (Эстония) 1:1
Рунавик (Фарерские острова) – Ханка (Финляндия) 1:3
Петрокуб (Молдова) – Силекс (Македония) 1:0
Слайго Роверс (Ирландия) – Хабнарфьордюр (Исландия) 1:2
Дила (Грузия) – Жилина (Словакия) 2:1
Сфынтул Георге (Молдова) – Партизани (Албания) 2:3
ТНС (Уэльс) – Гленторан (Северная Ирландия) 2:0
Гзира (Мальта) – Сан-Хулиа (Андорра) 1:1
Лячи (Албания) – Подгорица (Черногория) 3:0
Лапи (Косово) – Шкупи (Северная Македония) 1:1
Свифт (Люксембург) – Домжале (Словения) 1:1
Пушкаш-Академия (Венгрия) – Интер Турку (Финляндия) 2:0
Ларн (Северная Ирландия) – Бала Таун (Уэльс) 1:0
Спартак Трнава (Словакия) – Маста (Мальта) 2:0
Богемиан (Ирландия) – Стьярнан (Исландия) 3:0
Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Биркиркара (Мальта) 1:1
Дечич (Черногория) – Дрита (Косово) 0:1
Брейдаблик (Исландия) – Расинг Юнион (Люксембург) 2:0
Влазия (Албания) – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 3:0
Клаксвик (Ферерские острова) – РФШ (Латвия) 2:4
Шленск (Польша) – Пайде (Эстония) 2:0
Сараево (Босния и Герцеговина) – Милсами (Молдова) 0:1
Колрейн (Северная Ирландия) – Вележ (Босния и Герцеговина) 1:2
Первые матчи
Вторник, 6 июля
Маста (Мальта) – Спартак Трнава (Словакия) 3:2
Монс Кальпе (Гибралтар) – Санта-Колома (Андорра) 1:1
Подгорица (Черногория) – Лячи (Албания) 1:0
Четверг, 8 июля
Лиепая (Латвия) – Струга (Македония) 1:1
Силекс (Македония) – Петрокуб (Молдова) 1:1
Ной (Армения) – КуПС (Финляндия) 1:0
Интер Турку (Финляндия) – Пушкаш-Академия (Венгрия) 1:1
Ханка (Финляндия) – Рунавик (Фарерские острова) 0:0
Сан-Хулиа (Андорра) – Гзира (Мальта) 0:0
РФШ (Латвия) – Клаксвик (Ферерские острова) 2:3
Судува (Литва) – Валмиера (Латвия) 2:1
Левадия (Эстония) – Сент-Джозефс (Гибралтар) 3:1
Дандолк (Ирландия) – Ньютаун (Уэльс) 4:0
Жилина (Словакия) – Дила (Грузия) 5:1
Расинг Юнион (Люксембург) – Брейдаблик (Исландия) 2:3
Милсами (Молдова) – Сараево (Босния и Герцеговина) 0:0
Гленторан (Северная Ирландия) – ТНС (Уэльс) 1:1
Европа (Гибралтар) – Кауно Жальгирис (Литва) 0:0
Фехервар (Венгрия) – Арарат (Армения) 1:1
Бала Таун (Уэльс) – Ларн (Северная Ирландия) 0:1
Пайде (Эстония) – Шленск (Польша) 1:2
Хабнарфьордюр (Исландия) – Слайго Роверс (Ирландия) 1:0
Партизани (Албания) – Сфынтул Георге (Молдова) 5:2
Шкупи (Северная Македония) – Лапи (Косово) 2:0
Домжале (Словения) – Свифт (Люксембург) 1:0
Биркиркара (Мальта) – Ла-Фиорита (Сан-Марино) 1:0
Дрита (Косово) – Дечич (Черногория) 2:1
Сутьеска (Черногория) – Гагра (Грузия) 1:0
Вележ (Босния и Герцеговина) – Колрейн (Северная Ирландия) 2:1
Марибор (Словения) – Урарту (Армения) 1:0
Тре Пенне (Сан-Марино) – Динамо Батуми (Грузия) 0:4
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Влазия (Албания) 3:1
Стьярнан (Исландия) – Богемиан (Ирландия) 1:1