Український півзахисник чудово проводить гру Ліги конференцій.
Євген Макаренко, фото УАФ
11 серпня 2022, 21:16
Угорський МОЛ Фехервар у рамках поєдинку у відповідь Ліги конференцій вирушив у гості до Петрокуба з Молдови.
Український півзахисник Євген Макаренко вийшов на поле з перших хвилин та відзначився двома результативними передачами ще у першій половині гри.
В обох випадках футболіст асистував Зівзівадзе.
Зазначимо, що два інші українці, Іван Петряк та Артем Шабанов, залишилися на лаві запасних у цьому матчі.
Нагадаємо, що раніше результативні дії Шабанова та Макаренка допомогли Фехервару здолати Гонвед.