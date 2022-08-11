Ліга конференцій

Український півзахисник чудово проводить гру Ліги конференцій.

Угорський МОЛ Фехервар у рамках поєдинку у відповідь Ліги конференцій вирушив у гості до Петрокуба з Молдови.

Український півзахисник Євген Макаренко вийшов на поле з перших хвилин та відзначився двома результативними передачами ще у першій половині гри.

В обох випадках футболіст асистував Зівзівадзе.

Зазначимо, що два інші українці, Іван Петряк та Артем Шабанов, залишилися на лаві запасних у цьому матчі.

Нагадаємо, що раніше результативні дії Шабанова та Макаренка допомогли Фехервару здолати Гонвед.