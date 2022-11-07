Ліга конференцій

Football.ua пропонує своїм читачам визначити оптимального опонента для дніпровського Дніпра-1 у Лізі конференцій.

Сьогодні, 7 листопада у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування стикового раунду Ліги конференцій-2022/23. Початок о 15:00 за київським часом.

На цій стадії Україну представляє лише одна команда — дніпровський Дніпро-1. СК під час жеребкування буде сіяним.

Football.ua пропонує своїм читачам визначити найбільш оптимального суперника для команди Олександра Кучера.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.