Football.ua пропонує своїм читачам визначити оптимального опонента для дніпровського Дніпра-1 у Лізі конференцій.
фото СК Дніпро-1
07 листопада 2022, 10:15
Сьогодні, 7 листопада у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування стикового раунду Ліги конференцій-2022/23. Початок о 15:00 за київським часом.
На цій стадії Україну представляє лише одна команда — дніпровський Дніпро-1. СК під час жеребкування буде сіяним.
Football.ua пропонує своїм читачам визначити найбільш оптимального суперника для команди Олександра Кучера.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.