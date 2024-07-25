Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють словенська Олімпія Любляна та житомирське Полісся.
Едуард Сарапій, фото ФК Полісся Житомир
25 липня 2024, 19:15
Житомирське Полісся гостюватиме у словенської Олімпії в Любляні в своєму дебютному матчі в єврокубках у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА.
Імад Ашур вирішив використати в стартовому складі наступних новачків: Волинця в рамках воріт, тоді як Майсурадзе гратиме праворуч в обороні, а Сарапій розташується в центрі захисту.
Олімпія Любляна: Відовшек — Жорж Сілва, Ратнік, Мухамедбегович, Суалехе — Доффо, Агба — Флоруч, Баултам, Педро Лукас — Кожич.
Запасні: Пінтол, Любеж Фінк, Нік. Мотіка, Ласіцкас, Рістич, Брест, Дурдов, Нем. Мотіка, Пінту, Сасьєль, Ачімович, Морейра.
Запасні: Кудрик, Уліганець, Матич, Тейлор, Бістрич, Смоляков, Віалле, Козак, Пайшао.
Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Крушинський — Гуцуляк, Мустафаєв, Назаренко — Будківський.
Гра Олімпія Любляна — Полісся почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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