Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють словенська Олімпія Любляна та житомирське Полісся.

Житомирське Полісся гостюватиме у словенської Олімпії в Любляні в своєму дебютному матчі в єврокубках у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА.

Імад Ашур вирішив використати в стартовому складі наступних новачків: Волинця в рамках воріт, тоді як Майсурадзе гратиме праворуч в обороні, а Сарапій розташується в центрі захисту.

Олімпія Любляна: Відовшек — Жорж Сілва, Ратнік, Мухамедбегович, Суалехе — Доффо, Агба — Флоруч, Баултам, Педро Лукас — Кожич.

Запасні: Пінтол, Любеж Фінк, Нік. Мотіка, Ласіцкас, Рістич, Брест, Дурдов, Нем. Мотіка, Пінту, Сасьєль, Ачімович, Морейра.



Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Крушинський — Гуцуляк, Мустафаєв, Назаренко — Будківський.