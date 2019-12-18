Легендарный аргентинец отметил выдающийся уровень Альфредо Ди Стефано.
АЛЬФРЕДО ДИ СТЕФАНО И ДИЕГО МАРАДОНА В 1995-М, REUTERS
18 декабря 2019, 13:24
Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона заявил, что Альфредо Ди Стефано является лучший футболистом в истории.
"Думаю, что лучшим футболистом в истории был Ди Стефано. Он превосходил всех, включая меня. Пеле не хотел признавать Альфредо", — сказал Марадона в интервью TyC Sports.
Кроме того, легенда сборной Аргентины поделился мнением о Лионеле Месси.
"Я объяснял Лео, как ставить ногу во время штрафных, но такая безумная реализация – только его заслуга. Я не критикую Месси. Я никогда не хотел бы встретиться с ним на одном футбольном поле".
"Он приезжает в сборную, выкладывается, не поет гимн, и его называют каталонцем. Я – друг Лео", — добавил Марадона.
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