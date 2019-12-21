Предлагаем вашему вниманию составы команд.
ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН, ФОТО GETTY IMAGES
21 декабря 2019, 18:37
В финале Клубного чемпионата мира Ливерпуль сразится с Фламенго. Юрген Клопп с первых минут выпустил Окслейда-Чемберлена.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Кейта — Салах, Фирмино, Мане
Запасные: Ориги, ван ден Берг, Шакири, Джонс, Хувер, Эллиотт, Уильямс, Лонерган, Адриан, Вейналдум, Лаллана
Фламенго: Алвес — Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис — Арао, Жерсон — Рибейро, Арраскета, Энрике — Габигол
Запасные: Витиньо, Сезар, Беррио, Рейнер, Родиней, Тулер, Рене, Батиста, Диего, да Мотта, Линкольн, Родолфо
Начало матча запланировано на 19:30. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.