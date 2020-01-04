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Гранды европейского футбола хотят внести коррективы в имеющуюся модель.

Рабочая группа Европейской клубной ассоциации, в которую входят представители Боруссии Д, Ливерпуля, Барселоны и Аякса, предложила изменения в формат Клубного чемпионата мира, сообщает Bild.

Ассоциация хочет увеличить количество европейских клубов в турнире с восьми до двенадцати. Кроме того, изначально список данных команд должен был формироваться из четырех последних победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Тем не менее, ЕКА выразила желание, чтобы при распределении путевок на турнир учитывалась таблица коэффициентов УЕФА. Ассоциация опасается, что через Лигу Европы на турнир попадут команды низкого уровня.

Примечательно, Боруссия Д в данный момент находится лишь на 14-й позиции рейтинга, но отмечается, что, вероятно, на каждую лигу будет ограничение в виде двух клубов.

Напомним, в розыгрыше Клубного чемпионата мира 2019 года победу праздновал Ливерпуль.