Другое

Экс-полузащитник Шахтер получил новый вызов из второго дивизиона.

Мариуш Левандовски стал главным тренером Термалики, сообщил официальный сайт клуба.

Команда идет на десятом из восемнадцати возможных мест после 20 туров во втором по силе дивизионе Польши.

Предыдущим местом работы работы был Заглембе, из которого его уволили после 11 месяцев пребывания в клубе.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.