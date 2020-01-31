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Телеканалы Футбол 1/2/3 увеличивают количество контента.

Уже в ближайшие выходные зрители телеканалов смогут наблюдать поединки чемпионатов Нидерландов и Аргентины, а также Кубка Бразилии, сообщает официальный сайт транслятора.

Первый матч чемпионата Нидерландов можно будет увидеть уже в ближайшее воскресенье, 2 февраля Аякс примет ПСВ в центральном матче тура. Трансляцию будет на телеканале Футбол 3.

Напомним, что ранее стало известно, какой контент будет включать в себя телеканал Футбол 3, который начнет вещание с 1 февраля.

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