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Подопечные Александра Косенко ответили лишь двумя голами на пять точных выстрелов соперника.

Сборная Украины стартовала в элит-раунде чемпионата мира поединком против сербов, которые играли в родных стенах.

Ввиду наличия в группе сборной Испании, данная игра была чуть ли не решающей в плане борьбы за второе место.

Тем не менее, сборная Украины пропустила два безответных мяча в первой половине игры, что поставило их в очень трудное положение.

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Изменить ситуацию в дальнейшем не удалось — сербы отличились еще трижды, на что получили в ответ лишь точные удары Фаренюка и Корсуна.

Сербия — Украина 5:2

Голы: Пршич, 12, 21, Петров, 15, Томич, 29, Ракич, 30 — Фаренюк, 29, Корсун, 39

В следующем туре сборная Украины сыграет против Испании — фаворита группы.

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