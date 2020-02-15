Футбольная организация рискует попасть в очередной скандал.
Президент КАФ Ахмад, BBC
15 февраля 2020, 11:26
Аудит Африканской конфедерации футбола показал полный беспорядок в руководящих органах, а также выявил факты непрозрачного финансирования, сообщает BBC.
К примеру, бухгалтерский отчет организации был подвергнут статусу "ненадежный". Сообщается, что 35 из 40 последних платежей на сумму 8,3 миллиона долларов не имели практически никакой документации. Также в ходе аудита были обнаружены транзакции на сумму 20 миллионов евро, у который имеются проблемы с прозрачностью.
Сама же структура организации была описана как чрезмерно зависимая от решений, принимаемых исполнительным комитетом, несмотря на органиченные полномочия органа.
Кроме того, отсутствие ясности в организационной структуре КАФа привело к тому, что департаменты "недоукомплектованы", а существующие сотрудники "перегружены работой" и "в целом демотивированы".
Ранее сообщалось, что за финансовые махинации пострадал Манчестер Сити, который был исключен из Лиги чемпионов на два сезона.