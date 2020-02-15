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Футбольная организация рискует попасть в очередной скандал.

Аудит Африканской конфедерации футбола показал полный беспорядок в руководящих органах, а также выявил факты непрозрачного финансирования, сообщает BBC.

К примеру, бухгалтерский отчет организации был подвергнут статусу "ненадежный". Сообщается, что 35 из 40 последних платежей на сумму 8,3 миллиона долларов не имели практически никакой документации. Также в ходе аудита были обнаружены транзакции на сумму 20 миллионов евро, у который имеются проблемы с прозрачностью.

Сама же структура организации была описана как чрезмерно зависимая от решений, принимаемых исполнительным комитетом, несмотря на органиченные полномочия органа.

Кроме того, отсутствие ясности в организационной структуре КАФа привело к тому, что департаменты "недоукомплектованы", а существующие сотрудники "перегружены работой" и "в целом демотивированы".

Ранее сообщалось, что за финансовые махинации пострадал Манчестер Сити, который был исключен из Лиги чемпионов на два сезона.