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Джанни Инфантино хочет внести ясность в спорные моменты.

Президент ФИФА Джанни Инфантино положительно отреагировал на мнение директора по развитию ФИФА Арсена Венгера о том, что правило офсайда должно быть пересмотрено. Француз предлагает не засчитывать офсайд, если футболист не полностью находится за линией последнего защитник, а лишь частью тела, которой можно забить гол.

"Я, безусловно, за то, чтобы обсудить новый способ взглянуть на правило офсайда. Необходимо посмотреть, как мы можем помочь, потому что я думаю, что это скорее во многом вопрос понимания".

"Некоторые из решений очень спорны, и людям, которые просматривают эпизод, трудно понять, находится ли игрок вне игры, поэтому мы должны подумать, сможем ли мы сделать правило офсайда более ясным", — цитирует Инфантино Sky Sports.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует предложить сократить количество аренд.