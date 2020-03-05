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Французский чиновник не смог добиться отмены решения ФИФА.

Европейский суд по правам человека отклонил апелляцию Мишеля Платини относительно запрета футбольной деятельности, сообщает The Guardian.

Государственный орган отклонил иск француза против решения ФИФА от 2015 года, посчитав, что его права не были нарушены.

Платини, в свою очередь, утверждал, что его отстранение было несправедливым, а независимое расследование не прошло.

Напомним, ранее французский чиновник попал в коррупционный скандал при выборе места проведения ЧМ-2022.