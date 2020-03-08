Другое

YouTube-канал "Любители" рассказывает о быте легендарного португальца в Лиссабоне.

На YouTube-канале "Любители" вышло новое видео о жизни нападающего сборной Португалии и Ювентуса Криштиану Роналду в Лиссабоне.

Где начинал свой путь легендарный футболист в португальской столице, где он живет, что ест и что пьет — все это и многое другое вы узнаете в новом видео. И, конечно, гид по Лиссабону — одному из красивейших городов Европы.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.