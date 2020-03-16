Полузащитник Александрии продолжит карьеру в Латвии.
Кирилл Дрышлюк, фото из Instagram Дрышлюка
16 марта 2020, 07:49
Кирилл Дрышлюк стал игроком Спартака из Юрмалы, об том игрок сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Победитель молодежного чемпионата мира не получал игровой практики в Александрии, проведя в этом сезоне лишь два матча Кубка Украины.
Отметим, что по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Латвии Спартак занял пятое место.
Напомним, что чемпионат Латвии так и не стартовал в этом году из-за вспышки коронавируса.