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Вашему вниманию нарезка лучших игровых действий игроков Major League Soccer.

Пока клубы МЛС обходятся без футбола из-за COVID-19, официальный Youtube-канал лиги сделал подборку лучших игровых действий футболистов, выступавших в этом чемпионате. Примечательно, что в нарезку вошли исключительно лысые игроки. Нет прически? Нет проблем!

Видео:

Отметим, что МЛС приостановлена как минимум до 12 мая.

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