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Предварительно пауза запланирована до 22 апреля.

По информации официального сайта Федерации футбола Австралии, руководством было принято решение об остановке местного чемпионата.

Последние поединки высшего дивизиона проходили без зрителей. Ныне в Австралии введен карантин из-за пандемии коронавируса.

ФФА предварительно приостановила все футбольные мероприятия до 22 апреля. Затем дирекция ассоциации соберется для рассмотрения дальнейших действий.

Напомним, в Европе остановлены 54 из 55 национальных чемпионатов (исключение — Беларусь). По последней информации, УЕФА перенес на неопределенный срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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