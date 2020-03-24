Предварительно пауза запланирована до 22 апреля.
Photo Hyundai A-League
24 марта 2020, 09:24
По информации официального сайта Федерации футбола Австралии, руководством было принято решение об остановке местного чемпионата.
Последние поединки высшего дивизиона проходили без зрителей. Ныне в Австралии введен карантин из-за пандемии коронавируса.
ФФА предварительно приостановила все футбольные мероприятия до 22 апреля. Затем дирекция ассоциации соберется для рассмотрения дальнейших действий.
Напомним, в Европе остановлены 54 из 55 национальных чемпионатов (исключение — Беларусь). По последней информации, УЕФА перенес на неопределенный срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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