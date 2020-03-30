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Завершился групповой раунд турнира FIFA20 Xbox One CUP. По его итогам была сформирована сетка плей-офф турнира.

Первый раунд плей-офф начнется 31 марта, а закончится 1 апреля в 23:30 по Киеву.

Второй раунд стартует 2 апреля и заканчивается 3 апреля в 23:30. Но пары, которые уже знают соперников или узнают их ранее, могут сыграть между собой до 2 апреля.

Срок игр третьего раунда заканчивается 4 апреля в 23:00 по киевскому времени.

Полуфиналы, матч за третье место и финал будут сыграны 5 апреля:

10:00 – старт первого полуфинального матча;

12:00 – старт второго полуфинального матча;

14:00 – матч за третье место;

15:00 – ФИНАЛ!

Регламент

— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,

— длительность тайма: 6 минут,

— скорость игры: нормальная,

— составы: online,

— игра длится до двух побед; в случае ничьи стоит выбрать дополнительное время, а после — пенальти.

На данном этапе ограничений по выбору команд не предусмотрено – можете играть любой командой, доступной в режиме онлайн матчей (не ultimate team).

Связь с соперником можно установить, найдя его в документе по никнейму.

По всем вопросам обращайтесь y.marianko@gmail.com