Завершился групповой раунд турнира FIFA20 Xbox One CUP. По его итогам была сформирована сетка плей-офф турнира.
Первый раунд плей-офф начнется 31 марта, а закончится 1 апреля в 23:30 по Киеву.
Второй раунд стартует 2 апреля и заканчивается 3 апреля в 23:30. Но пары, которые уже знают соперников или узнают их ранее, могут сыграть между собой до 2 апреля.
Срок игр третьего раунда заканчивается 4 апреля в 23:00 по киевскому времени.
Полуфиналы, матч за третье место и финал будут сыграны 5 апреля:
10:00 – старт первого полуфинального матча;
12:00 – старт второго полуфинального матча;
14:00 – матч за третье место;
15:00 – ФИНАЛ!
Регламент
— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,
— длительность тайма: 6 минут,
— скорость игры: нормальная,
— составы: online,
— игра длится до двух побед; в случае ничьи стоит выбрать дополнительное время, а после — пенальти.
На данном этапе ограничений по выбору команд не предусмотрено – можете играть любой командой, доступной в режиме онлайн матчей (не ultimate team).
Связь с соперником можно установить, найдя его в документе по никнейму.
По всем вопросам обращайтесь y.marianko@gmail.com