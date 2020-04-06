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Первый турнир по FIFA20 среди пользователей сайта Football.ua выходит на финишную прямую.

Завершился групповой этап виртуальной Лиги чемпионов на нашем сайте. Теперь наши участники встретятся на стадии четвертьфиналов!



Регламент турнира – с каждым соперником играем до серии из двух побед – т.е матчи будут продолжаться, пока один из соперников не выиграет у другого два раза.

На проведение четвертьфинальной стадии даем время – до 23.59, 7 апреля.

Полуфиналы будут сыграны вечером 8 апреля. Начиная с полуфиналов мы планируем провести прямые трансляции матчей с нашими участниками на нашем сайте! Поэтому просьба полуфиналистов связаться с организатором турнира, чтобы договориться о проведении стрима – результаты матчей, вопросы, споры и пожелания можете высылать на почту y.marianko@gmail.com.

Отметим, что мы немного усложнили правила: в Лиге чемпионов будет нельзя играть за национальные сборные, Барселону и ПСЖ.

Более того для дополнительного стимула в выборе разных по силе команд, донецкий Шахтер пообещал участнику, выигравшему турнир Шахтером, подарить футболку с автографами футболистов!

Связь с соперником можно установить, найдя в документе

Основные выкладки из регламента:

— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,

— длительность тайма: 6 минут,

— скорость игры: нормальная,

— составы: online.