Первый турнир по FIFA20 среди пользователей сайта Football.ua выходит на финишную прямую.
Завершился групповой этап виртуальной Лиги чемпионов на нашем сайте. Теперь наши участники встретятся на стадии четвертьфиналов!
Регламент турнира – с каждым соперником играем до серии из двух побед – т.е матчи будут продолжаться, пока один из соперников не выиграет у другого два раза.
На проведение четвертьфинальной стадии даем время – до 23.59, 7 апреля.
Полуфиналы будут сыграны вечером 8 апреля. Начиная с полуфиналов мы планируем провести прямые трансляции матчей с нашими участниками на нашем сайте! Поэтому просьба полуфиналистов связаться с организатором турнира, чтобы договориться о проведении стрима – результаты матчей, вопросы, споры и пожелания можете высылать на почту y.marianko@gmail.com.
Отметим, что мы немного усложнили правила: в Лиге чемпионов будет нельзя играть за национальные сборные, Барселону и ПСЖ.
Более того для дополнительного стимула в выборе разных по силе команд, донецкий Шахтер пообещал участнику, выигравшему турнир Шахтером, подарить футболку с автографами футболистов!
Связь с соперником можно установить, найдя в документе
Основные выкладки из регламента:
— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,
— длительность тайма: 6 минут,
— скорость игры: нормальная,
— составы: online.