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Нападающий индонезийского Слемана дал эксклюзивное интервью Football.ua.

Евгений Бохашвили начинал свой футбольный путь в Днепре, но не смог закрепиться в команде из-за высокой конкуренции и часто уходил в аренды из структуры днепрян. Далее нападающего с грузинскими корнями ждали Рух, Торпедо из Кутаиси и ФК Минск, а далее и индонезийский Слеман. Football.ua узнал, об ошибках игрока в молодости, трудностях при переходе в ФК Ригу и футболе в Индонезии.

- Как проходят Ваши будни на карантине?

- Индивидуально тренируюсь и по магазинам иногда выхожу. В Индонезии такого жесткого карантина нет, но все равно те, кто переживают за свое здоровье, пытаются дома сидеть.

- Как длительное отсутствие футбола сказывается на жизни?

- Очень тяжело. Можно тренироваться индивидуально какой-то период, но все равно нужно возвращаться к футболу. Сейчас это сделать невозможно и оно сказывается на настроении. В целом, влияет на футбольную и не футбольную жизнь.

- Во многих европейских странах вопрос продолжения футбольных чемпионатов очень важен. Насколько популярен футбол в Индонезии?

В Индонезии это очень популярный вид спорта. Люди тут живут игрой. Тут отсутствие футбола было воспринято очень болезненно, потому что люди постоянно ходили на стадионы. Из-за возникшей ситуации многие футболисты могут отсюда уйти, если не продлится чемпионат.

В Европе решение принимается для всех чемпионатов, может быть, где-то начнут раньше, а где-то чуть позже. В Индонезии же могут не скоро возобновить игры. Рассматривают вариант, что остановят чемпионат и до следующего года. Тогда все легионеры поразбегаются, потому что никто не будет ждать.

- В европейских клубах сейчас распространена практика снижения заработных платы на время карантина. Как с этим обстоит в чемпионате Индонезии?

- Да, пытаются договориться. В некоторых командах присылали бумаги, но если футболист не соглашался, то на переговоры не идут. Нашей команде предложили определенные условия, но пока что не заставляли ничего подписывать. Окончательное решение не принято. Местные футболисты, скорее всего, согласятся на те условия, что предложит местная федерация футбола, а легионеры, наверное, будут пытаться договориться.

- Вы будете соглашаться на понижение зарплаты?

- Это будет зависеть от того, какое понижение и на сколько месяцев. Также важно, когда возобновится чемпионат. Понижение — это одно, а если чемпионат возобновится слишком поздно, то мне тоже нужно будет думать, чтобы, скорее всего, куда-то переходить. Сидеть дома без футбола не хочется. Если долго ждать и идти на какой-то риск из-за зарплаты, то можно потом вообще остаться без команды.

- В прошлом сезоне вы забили 16 голов и стали пятым бомбардиром чемпионата. Можно сказать, что это Ваш самый успешный сезон?

- Я могу сказать, что это самый стабильный сезон в карьере. У меня в разных командах бывало начинал лучше, но потом происходили то травмы, то что-то еще. Так что, наверное, из-за стабильности можно сказать, что самый успешный сезон.

- Хорошие выступления помогли привлечь интерес европейских или более сильных индонезийских клубов?

- Были предложения, но я решил остаться. Тут редко когда готовы подписать контракт с легионером больше, чем на год. Они очень специфичны к легионерам, платят им очень неплохие зарплаты и хотят от них результат. Если у легионера что-то идет не так, то они могут с ним быстро попрощаться. Если же контракт длительный, то это сделать будет проблематично.

Мне в других командах предлагали немного лучший по условиям контракт, но на год, а тут мне предложили на два. Пусть зарплата не настолько высокая, как там. Понятно, если бы зарплата была намного больше, то я бы подумал, а так у меня в приоритете все-таки была стабильность. Болельщики тут полюбили и в команде хорошие отношения с партнерами.

Это одна из ошибок, которую я делал в Украине, было предложение получше — я сразу уходил. Или же сильно долго засиживался на одном месте.

- Как отличается зарплата местного игрока и легионера в чемпионате Индонезии?

- Если взять среднюю команду, то разница в зарплатах может быть 6-7 тысяч долларов минимум. Зависит от команды и от футболиста. Самая высокооплачиваемая команда в Индонезии, наверное, Персиб. Там легионер может получать от 15 до 20 тысяч долларов, а у местных максимум будет 8-9 тысяч, если не меньше.

Тут много легионеров, которые прошли натурализацию, и тоже считаются местными. В Индонезии любят делать эксперименты, если легионер провел пять лет на хорошем уровне, то ему могут предложить гражданство.

- Насколько отличается уровень игры местного футболиста от легионера?

- Отличается не так сильно, потому что у местных есть качество, которого нет у большинства европейских. Они может быть в техническом и тактическом плане уступают, но очень работоспособны. В футболе сейчас почти все команды научились обороняться, освоили тактические моменты, а если нет, то берут самоотдачей. Даже хороший футболист не сможет так отдаваться, а местные могут. В Украине сколько раз приезжали хорошие легионеры, которые не хотели отрабатывать, и быстро уезжали потом.

- На каком языке общаетесь с партнерами?

- На английском языке общаемся. Я его хорошо знал до переезда, а тут еще лучше стал, потому что практика — самое главное. Когда я начал общаться только на английском, живя первый год один, то на русском разговаривал только по телефону с семьей и друзьями. Если на индонезийском кто-то говорит, то немного могу понять. Если ездишь в такси или надо рассчитаться за кофе, то я могу что-то элементарное сказать.

- Как появился вариант перехода в столь экзотичный чемпионат?

- Я бы сюда, наверное, никогда не попал, если бы не сделал операцию на паховые кольца. Перед Индонезией я играл в Минске. Тоже я бы сказал, что довольно удачный сезон. Команда шла в середине чемпионата. У них был нападающий, которым они были недовольны. Я пришел в команду, а второй круг уже начался, поэтому мне надо было быстро влиться в коллектив. Я там за 12 матчей забил пять голов. Был хороший сезон.

И только в последней игре: было достаточно холодно и мы на снегу играли, скользко было. Потянул пах, обследовался. Доктор в Минске сказал, что месяц отдохнуть и все будет нормально. Мне предложили новый контракт, но я не подписывал пока был в отпуске. Думал, что после выхода будем договариваться. В отпуске я начал индивидуально тренироваться и почувствовал боль. Я обследовался еще раз и приняли решение, что мне надо делать операцию на паховые кольца. Из-за этого они уже менее охотно вели переговоры, предложили меньшие финансовые условия.

Я отказался туда ехать, решил сделать операцию. Дальше был выбор: оставаться в Украине и ждать, когда откроется трансферное окно. Думаю, что до лета я бы никуда не перешел, потому что операцию сделал в феврале. Позвонил агент из Индонезии и сказал, что чемпионат там начинается в мае, а не [возобновляется] в марте, как у нас. Он сказал, что вряд ли меня кто-то возьмет с травмой, а в варианте с Индонезией это не будет проблемой, потому что я смогу восстановиться за пару месяцев. Сказал, что я смогу отыграть год и если что-то не понравится, то уеду в другую команду. Я подумал, что главное — игровая практика после травмы.

- Готовы ли и дальше выступать в чемпионате Индонезии или все-таки открыты к возвращению в европейский футбол?

- Мне сейчас 27 лет. Думаю, у меня еще достаточно времени в футболе. Если будет хорошее предложение в Европе или даже в Украине, то я готов вернуться, почему нет? Тут смотря куда, это не зависит даже от финансов, главное быть счастливым в футбольном плане. У меня был хороший сезон прошлый, но я думал, что никто в Украине не будет знать, что я в Индонезии играю, но все равно обращали внимание.

У меня была ситуации в Волыни, когда я из Днепра перешел, для того чтобы не потерять свою зарплату, потому что это была структура днепрян, чтобы клуб выплачивал мне деньги, а я играл в Волыне в аренде. В футбольном плане я не был там счастлив и только потерял там время.

- У Вас были аренды в Кривбасс, Карпаты, Волынь и Нефтяник. Какая из них лучше всего повлияла на карьеру?

- Однозначно Карпаты. Я там играл, хоть и выходил на замену. Я выступал в Премьер-лиге в двадцать лет, а в других командах, к сожалению, играл очень мало. И опять же, все команды из структуры Днепра. Когда молодой был, то мне жалко было терять деньги. Были и другие варианты, но те клубы не были готовы платить мне полную зарплату, а лишь какую-то часть. Я думал, что сильно большая разница, поэтому хотел остаться в Днепре и играть за дубль или уйти в команду из структуры.

Думаю, что это моя ошибка, но все их совершают. Я понял, что в футболе иногда нужно отказаться от большей зарплаты и быть счастливым в футбольном плане.

- Вам удалось поработать под руководством культового для украинского футбола Виталия Кварцяного, какие впечатления?

- Не сильно позитивно вспоминаю период аренды в Волыни, поэтому не очень хочется комментировать. Был не самое лучшее время в карьере и травму там получил серьезную. Любой позитивный или негативный опыт работы с тренером — опыт.

Есть разница, когда тебя зовут в команду, а не ты переходишь сам, чтобы играть. Если в Карпаты меня звали, там у меня был успешный период, то в другие команды я приходил, чтобы получать игровую практику. И для главного тренера это большая разница.

- Сложно было адаптироваться в Индонезии? Какие основные отличия сразу бросались в глаза?

- Когда принимал решение и сел в самолет в Индонезию, думал, что лечу в какие-то джунгли на другой конец света. Понимал, что я еду туда, чтобы не сидеть дома без игровой практики. Также нужно сказать, что была хорошая зарплата. Были также варианты в Первой лиге Украины, но это все я уже проходил и не хотел наступать на те же грабли.

Когда я приехал сюда я увидел профессионализм команды, болельщиков, условия, которыми располагает команда на сборах, то я очень сильно удивился. В хорошей команде Премьер лиги Украины есть такие же условия, а в тех, что идут в нижней части таблицы — такого нет. Тут пять тренеров, доктора, медицина на хорошем уровне. Если какая-то мелкая травма, то сразу есть клиника при клубе. Это все бросилось в глаза, потому что только в топ-командах есть такие условия. Тут ощущается уровень организации и профессионализм. Приезжаешь на тренировки, а тренер уже расставил все фишки.

- Если бы поступили предложения от украинских команд, какой бы вариант предпочли?

- Я слежу за чемпионатом Украины. Мне очень нравится Днепр, Десна, Заря мне всегда нравилась. Я не беру Динамо и Шахтер, потому что это другой уровень пока что. Туда украинскому футболисту в линию атаки довольно трудно попасть. Карпаты для меня всегда родные, хоть там и проблемы сейчас. Нравится еще в Первой лиге Рух. Команда достаточно профессионально подходит к Высшей лиге.

- У Вас был отрезок в Рухе. Тогда решиться на переход вам помог Мирон Маркевич? Можно сказать, что это был тот момент, когда Вы поняли, что игровая практика приоритетнее зарплаты?

- Я в Рух перешел когда была не совсем удачная полоса. Поехал в Латвию и было у меня очень большое невезение. Прошел просмотр в ФК Рига и мне уже сказали, что будут подписывать, и я столкнулся с такими вещами, когда ничего не зависит от футболиста. Оказалось, что президент клуба не совсем позитивно относится к украинцам, а он думал, что я грузин. У меня же фамилия Бохашвили.

Когда прошел просмотр и они согласились подписывать, то позвонил агент и сказал, что клуб начал давать заднюю. Я не мог понять почему, ведь хорошо сыграл в товарищеских матчах, показал себя. Тренер сказал, что устроил его. Тогда сборы должны были быть в Дубае и у меня уже взяли паспорт, чтобы оформлять визу, но в последний момент меня кинули. Меня это очень сильно задело. Я туда поехал после травмы и вот так получилось.

Тогда мне позвонил Григорий Петрович Козловский, рассказал про Рух и планы. Я тогда о клубе ничего не знал и Маркевич мне помог разобраться. И это был момент, когда я понял, что зарплата не имеет наибольшее значение.

- У Вас в карьере были ФК Минск и грузинское Торпедо, какие воспоминания?

- От Минска у меня хорошие впечатление и я могу сказать, что это удачный период. Я тогда провел все матчи. И хоть отыграл лишь часть сезона, но забил больше всех. Пять голов — может и не так много, но после моего неудачного периода в Грузии, когда я не только сожалел в футбольном плане, что перешел, но и жизнь еще была такая... В Кутаиси не самые лучшие условия для футболиста. В Беларуси футбол растет и развивается. Там есть хорошие условия для тренировок даже не у ведущих команд. Пускай там и не такие большие зарплаты, но в футбольном плане условия отличные.

Грузия... Я категорически расстроен, хоть я сам и грузин. Это моя Родина, но играть там в футбол не самый лучший вариант. Дружелюбная и красивая страна, очень вкусная еда. Я всех там уважаю и люблю, но футбол там не совсем развивается пока что. В Грузию если ехать, то в Динамо Тбилиси, у них хорошая своя база. Это еще ладно, но другие команды... Сабуртало были чемпионом, но там тренировки то в одном месте, то в другом.

- Какое место в нынешнем чемпионате и в том, когда в Украине было четыре гранда, занял бы Бали Юнайтед — чемпион прошлого сезона в Индонезии?

- Когда у нас были четыре гранда, я думаю, что в нижней части таблицы шли, а может и не потянули бы Премьер-лигу. Могли бы побороться за сохранение прописки. На данный момент думаю, что могли бы идти в серединке. От Бали Юнайтед я могу отличить Днепр, Динамо, Шахтер, Заря. Десна еще, но не факт, что они сильнее Бали Юнайтед.

Тяжело сравнивать из-за стиля футбола. В Украине умеют хорошо обороняться, более силовой футбол, а в Индонезии атакующий, хорошие скорости, более живая игра. Родители мои смотрят чемпионат Украины, а потом индонезийский, говорят, что в Индонезии атака на атаку, более интересный футбол. Болельщикам такое нравится, а вот тренерам, может, нет. Местных игроков сложно научить тактически грамотно играть, закрывать позиции, правильно выходить в контратаку. С другой стороны, у них есть другие качества.

В Украине много команд выходят на матч, чтобы не проиграть. Задача у них сыграть на ноль, а там что получится, пытаются отбиться. Тут команды, которые идут в зоне вылета, могут отобрать очки у лидеров благодаря открытом футболу. Я даже говорю не про ничью, а могут выиграть 2:0. Но потом они будут три матча уступать из-за такого. В Украине такое вряд ли возможно.

- Как переживали то, что футбольная Украина потеряла Днепр?

- Очень переживал. Днепр это что-то очень родное. Я прошел через академию и дубль, столько там пережил. Думаю таких как я много, кто тоже самое чувствует. Я не отношусь негативно к СК Днепр-1, мне нравится как команда играет. Благодаря их профессионализму они вышли в Премьер-лигу так быстро. За счет качественных футболистов и тренерского штаба. У них все условия есть для быстрого развития. Очень обидно, что пропал Днепр, но СК Днепр-1 мне нравится и там много людей в руководстве, которые остаются родными.

- Кто для Вас является эталоном нападающего?

- В детстве мне нравились Шевченко и Роналдо. Эти нападающие мне очень нравились. В то время, когда эти футболисты были на пике у них был сумасшедший уровень. Сейчас очень хорошо себя показывает Эрлинг Холанд. Стиль у него типичного нападающего, очень мне нравится. Он вроде как не маленького роста, но быстрый, не супер-техничный, но техничный, не супер-удар, но хороший. Если такие футболисты как Неймар, Месси и Роналду могут по шесть соперников обыграть и что-то феноменальное исполнить, а он делает все идеально правильно. Одного обыграл и уже гол. Очень опасный и острый футболист, может пробить с любого места.

- Что приходит в голову индонезийцам, когда говорите, что Вы из Украины?

- Только Андрей Шевченко, тут все знают его. Я не уверен насчет болельщиков в других командах, но что они его все знают, это да. Город, в котором базируется Слеман, почему-то сравнивают с Италией. Болельщики, когда поют песни, называют его "маленькой Италией". Они все знают Шевченко и обожают его. Только говорю, что из Украины, они сразу: "ооо, Андрей Шевченко". Я когда только сюда перешел, сразу начали писать, что новый Шевченко перешел в Индонезию. Это просто прямая ассоциация.

- Верите, что получится получить вызов в сборную Украины и поехать на чемпионат Европы?

- Это мечта. Понятно, что нужно верить в чудо, в футболе все сбывается. Если судить объективно, то, думаю, не важно как бы я себя проявил в Индонезии — получить вызов в сборную Украины практически нереально. Думаю, что один или два успешных года в Индонезии не позволят получить его.

- Кто самый сильный игрок, с которым Вы играли в одной команде?

- Думаю, когда был звездный год Днепра в Лиге Европы. Даже одну игру в стартовом составе провел против Говерлы в конце сезона. Тогда достаточно футболистов было: Ротань, Селезнев, Зозуля, Коноплянка, Жулиано. Они все были для меня топ-уровня. Думаю, они такими были для всей футбольной Украины. Это была гордость, потому что Днепр тогда совершил большой подвиг, а эти футболисты были ключевыми.

Я на тот момент был достаточно молодым, для меня было честью играть с такими исполнителями. Если против кого, то у меня был опыт игры с Погба, Вараном, Инсинье и Лукаку. Это было уже в U-21, они тогда уже были звездами.

- Что пожелаете поклонникам футбола в это непростое время?

- Желаю всем болельщикам и вообще всем людям быть здоровыми, всем вместе пройти через этот тяжелый момент, побыстрее чтобы все закончилось, и чтобы футбол наконец-то вернулся на стадионы. Мы все этого очень ждем.