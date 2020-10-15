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Теперь еврокубки будут в пакетах провайдеров.

MEGOGO и Volia пришли к соглашению, которое подразумевает трансляцию поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона, сообщает Broadcast.

Напомним, на сегодняшний день правами на трансляцию еврокубков является Медиа группа Украина. Таким образом, поединки можно будет посмотреть как на телеканалах Футбол, так и на MEGOGO.

Кроме того, некоторые поединки будут транслироваться в формате 4К. Матчи будут доступны подписчикам пакетов ТВ и Кино: Оптимальная и ТВ и Кино: Максимальная, стоимость которых составляет 97 и 197 гривен в месяц соответственно.