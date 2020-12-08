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Пять лучших взятий ворот, по мнению организаторов, ожидают голосов от зрителей.

В десятом туре немецкой Бундеслиги лишь одна команда — аутсайдер гельзенкирхенский Шальке — не сумела забить голов, а средняя результативность при этом составила 3,3 мяча за поединок. Организаторы состязаний сумели выбрать пять лучших из них.



Football.ua предлагает своим читателям принять участие в голосовании за автора лучшего взятия ворот в десятом туре немецкой Бундеслиги, а также ознакомиться со всеми голами данного первенства, забитыми в прошедшие выходные.

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