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Ахмад Бин Али Стэдиум принял финал Кубка Эмира.

В Катаре состоялось официальное открытие четвертой арены из тех восьми, на которых спустя два года пройдет финальный турнир чемпионата мира 2022 года — сообщил официальный сайт ФИФА.

Стадион, вмещающий 40 000 зрителей, принял финал Кубка Эмира (аналог Кубка лиги). Во время мундиаля на этой арене планируется провести 7 матчей.

Во время торжественного открытия на стадионе присутствовали Его Величество Шейх Тамим Бин Хамад Аль-Тани, президент ФИФА Джанни Инфантино, президент УЕФА Александр Чеферин, президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес и другие официальные лица.

Финальный турнир ЧМ-2022 стартует 21 ноября 2022 года, а финальный матч пройдет ровно через два года — 18 декабря 2022 года.