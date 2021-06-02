Завершились товарищеские поединки.
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02 июня 2021, 23:57
В рамках подготовки на Евро-2020 некоторые сборные провели товарищеские поединки.
Франция дома не оставила шансов сборной Уэльса (3:0).
В первом тайме Карим Бензема в своем первом матче за долгое время за национальную команду не сумел реализовать пенальти. Однако на 35 своим голом отметился Мбаппе.
Во втором тайме Гризманн и Дембеле довели игру до логического завершения.
Франция - Уэльс 3:0
Голы: Мбаппе, 35, Гризманн, 48, Дембеле, 79
На 27 минуте матча Бензема не реализовал пенальти.
Германия и Дания не сумели выявить победителя (1:1).
За команду Йоахима Лева голом отметился Нойхаус, а датчанам ничью принес точный выстрел от Поульсена.
Германия — Дания 1:1
Голы: Нойхаус, 49 - Поульсен, 71
Сборная Беларуси дома уступила Азербайджану (1:2).
За хозяев забил Скавиш, а у гостей отметились Гусейнов и Шейдаев.
Беларусь — Азербайджан 1:2
Голы: Скавиш, 56 - Гусейнов, 73, Шейдаев, 90+1
Босния и Герцеговина не сумела переиграть сборную Черногории (0:0).
Босния и Герцеговина — Черногория 0:0
Сборная Норвегии благодаря взятию ворот от Холанда обыграла Люксембург.
Отметим, что форвард киевского Динамо Жерсон Родригес провел на поле все 90 минут.
Норвегия - Люксембург 1:0
Гол: Холанд, 90+1
Грузия на выезде добыла непростую победу над Румынией (1:2).
На гол от Ивана гости ответили точными ударами Микаутадзе и Абуджании.
Румыния — Грузия 1:2
Голы: Иван, 78 - Микаутадзе, 61, Абуджания, 71