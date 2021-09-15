Клуб украинского наставника добыл три победы в трех матчах на старте чемпионата.
Сергей Ребров. Фото Аль-Айн
15 сентября 2021, 15:25
Украинский специалист Сергей Ребров, который возглавляет Аль-Айн из ОАЭ, признан лучшим наставником августе в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщает клубная пресс-служба, украинец в борьбе за престижную награду обошел Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбери из "Аль-Шарджи".
Напомним, Аль-Айн под руководством Реброва выиграл три стартовых матча чемпионата и уверенно лидирует в чемпионской гонке.