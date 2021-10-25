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Football Observatory составили рейтинг лучших футбольный академий Старого Света.

CIES Football Observatory подготовили специальный рейтинг клубных академий, которые воспитали наибольшее количество футболистов за 2021 год и трудоустроило их.

Согласно этому рейтингу, донецкий Шахтер воспитал за год 75 футболистов, которые выступают в различных чемпионатах под эгидой УЕФА. Это второй показатель в Европе.

Лидер данного рейтинга Аякс сумел воспитать за год 81-го футболиста, которые выступают на профессиональном уровне.

Также в топ-5 есть еще один украинский клуб — киевское Динамо разместилось на четвертой строчке (70 игроков).

Также Футбольная обсерватория разработала специальный индекс, который определяет качество подготовки молодых футболистов. Такой коэффициент основывается на количестве футболистов, а также "качестве" клубов, в которых они выступают — учитывается спортивный уровень клубов — работодателей, количество проведенных матчей в году, а также возраст — чем моложе футболист, тем выше коэффициент.

Среди ТОП-5 чемпионатов Европы самый высокий коэффициент подготовки молодых футболистов имеет мадридский Реал, который опередил Барселону и Пари Сен-Жермен.

Аякс, Спортинг и Андерлехт — лучшие среди чемпионатов не входящих в ТОП-5.

Согласно определению УЕФА, родной клуб — это клуб, в котором футболист провел не менее трех лет в период с 15 до 21 года.