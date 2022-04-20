Українці тріумфували у європейському чемпіонаті.
Тарас Качараба, Славія
20 апреля 2022, 21:22
У поєдинку 30 туру чемпіонату Чехії празька Славія зуміла вдома обіграти Фастав Злін із рахунком 3:0.
Завдяки цій перемозі Славія стала чемпіоном Чехії, набрав 73 залікові бали після 30 турів.
Чемпіонами у складі столичної команди стали два українських футболіста — Тарас Качараба та Максим Таловєров.
На рахунку Тараса Качараби у цьому сезоні 29 матчів в усіх змаганнях. Таловєров, у свою чергу, зіграв 14 ігор за клуб.
Це чемпіонство для Славії — восьме за часів незалежності країни і друге поспіль.