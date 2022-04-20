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Українці тріумфували у європейському чемпіонаті.

У поєдинку 30 туру чемпіонату Чехії празька Славія зуміла вдома обіграти Фастав Злін із рахунком 3:0.

Завдяки цій перемозі Славія стала чемпіоном Чехії, набрав 73 залікові бали після 30 турів.

Чемпіонами у складі столичної команди стали два українських футболіста — Тарас Качараба та Максим Таловєров.

На рахунку Тараса Качараби у цьому сезоні 29 матчів в усіх змаганнях. Таловєров, у свою чергу, зіграв 14 ігор за клуб.

Це чемпіонство для Славії — восьме за часів незалежності країни і друге поспіль.