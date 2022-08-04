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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 серпня.

Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 3 серпня:

Головний тренер Манчестер Юнайтед Тен Гаг розкритикував Роналду після матчу проти Райо Вальєкано.

Барселона не змогла взяти кредит через заборону УЄФА.

Український виконавець Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної літніх трансферів АПЛ.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.