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"У хлопців новий день народження": боєць ЗСУ розповів, як позашляховик від Favbet допоміг врятувати побратимів

Позашляховик Nissan, який на початку червня за сприяння Favbet Foundation був доставлений на передову, допоміг евакуювати поранених бійців ЗСУ з поля бою. Про це розповів військовослужбовець з позивним «Рижий».

«Автомобіль 4х4 – у наших умовах це те, що треба. Під час чергового завдання танки не змогли підтримати бійців, бо дощ, болото та темрява, хлопців накривали касетними снарядами, але завдяки двом мостам і незважаючи ні на що вдалося усіх вивезти з-під зони обстрілу. У хлопців тепер новий день народження», – повідомив військовий, підрозділ якого тримає фронт у напрямку Бахмута.

За його словами, пікап допомагає бійцям не лише під час виконання бойових завдань на лінії зіткнення, але й доставляє необхідні матеріали для будівництва бліндажів і опорних пунктів.

Підрозділ, який отримав це авто, навесні брав участь у звільнені Бучанського району Київщини, згодом був переведений в район Бахмута.

Нагадаємо, в липні Favbet Foundation організував поставку для ЗСУ ще двох позашляховиків – Nissan та Mazda. Разом з машинами захисники України традиційно отримали дитячі малюнки та подарунки від школярів Київської області.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.