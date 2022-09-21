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Football.ua згадує несподівані переходи цього літа.

Трансферне вікно вже давно закрите, а зараз триває пауза на матчі національних збірних, тому Football.ua скористався нагодою, щоб згадати найнесподіваніші переходи літа 2022 року.

Лідер і легенда Лестера Шмейхель вирішив залишити "лис" цього літа. 35-річний футболіст, мабуть, на заході кар'єри вирішив знайти собі клуб, який виступає в менш конкурентоспроможному чемпіонаті, де можна трохи менше викладатись, ніж в англійській Прем'єр-лізі.

При цьому дивує навіть не вибір Шмейхеля — Ніцца, а сам факт, що він вирішив піти. А Лестеру відхід данця відгукнувся. Дані Уорд не те, що не здатний замінити Шмейхеля, а зовсім несе шкоду для команди своїми виступами.

Шведський нападник був лідером Сосьєдада, а також однією з головних надій своєї національної команди. Загалом давно очікувалося, що 22-річний футболіст піде на підвищення. Проте сказати, що Ньюкасл – це серйозний крок уперед, досить спірно.

Проте, якщо Ісак зарекомендує себе в англійській Прем'єр-лізі, то до нього можуть придивитися гранди АПЛ і викупити у Ньюкасла. Або нові власники "сорок" вкладатимуть солідні кошти в клуб, тим самим в АПЛ з'явиться ще один гранд.

У будь-якому випадку, на Ісака великі надії в Ньюкаслі і поки що старт вийшов непоганим: на його рахунку 3 матчі та 2 голи в чемпіонаті Англії.

Лідер Ліона, який заслужив на підвищення. Очікувалося, що якщо бразилець залишить французький клуб, то перейде до команди хоча б рівня Арсеналу чи, наприклад, Атлетіко. Мабуть, топ-клуби не мали серйозного інтересу до 25-річного футболіста, і він вирішив продовжити кар'єру у Вест Гемі.

Вибір досить цікавий, хоча залишатись у Ліоні, напевно, було б не найкращим варіантом. Вже у найближчій перспективі Пакета має стати солідним посиленням для лондонської команди.

Досить цікава ситуація сталася із іспанцем. Влітку Лейпциг придбав у Гоффенгайма Давида Раума, а у зворотному напрямку, але на правах оренди, пішов Анхеліньо.

Цей перехід здивував багатьох, адже колишній футболіст Манчестер Сіті провів непоганий сезон за "биків", зігравши 45 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 3 голи та 12 результативних передач.

Час покаже, але обидві сторони, за ідеєю, залишаться задоволеними: Гоффенгайм отримав гроші, а у зворотному напрямку відправився більш ніж непоганий гравець. Хоч і дивно, що Лейпциг не наполягав на повноцінному переході.

Очевидно, що Челсі не виявляв жодного інтересу до Закарія. Влітку на той момент головний тренер "синіх" Томас Тухель хотів, щоб команду поповнив Френкі де Йонг. Нідерландець залишився в Барселоні, а протягом сезону стало зрозуміло, що Челсі не вистачає опорного півзахисника, який активно працюватиме на оборону.

В результаті, 1 вересня в екстреному порядку було взято в оренду Закарія. Челсі має опцію викупу, яка складає 28 мільйонів євро.

Перехід Закарії — той випадок, коли з'явилася перша чутка за все трансферне вікно, після чого вже вночі було оформлено перехід.

Давно ходили чутки, що 26-річний футболіст може піти на підвищення. Інтерес до Руїса виявляв Атлетіко, а також була інформація, що у своїй команді його не проти бачити наставник Реала Карло Анчелотті.

Проте, мабуть, серйозних пропозицій від іспанських грандів не було, а залишатись у Наполі ще на один сезон іспанцю не хотілося. В результаті він вибрав варіант з ПСЖ. Можна не сумніватися, що його заробітна плата стала значно вищою, а Наполі заробив деякі гроші, адже через сезон контракт Фабіана з італійською командою спливав.

На думку Football.ua, з усіх переходів, зазначених у цьому матеріалі, трансфер бразильця – найдивовижніший. По-перше, не було інформації від якихось серйозних джерел про можливий відхід Лоді, а по-друге — Ноттінгем Форест...

Новачок англійської Прем'єр-ліги взяв Лоді в оренду, це навіть не постійний перехід. Ну що ж, побачимо, що з цього вийде. Адже могли й знайтися сильніші клуби, які могли б дати притулок лівому захиснику.

У останні дні трансферного вікна Ювентус оформив оренду з правом викупу польського нападника, який до цього виступав за Наполі.

Трансфер несподіваний, але, зважаючи на все, непоганий. З ходу Мілік почав забивати, провівши вже шість матчів у всіх турнірах за італійську команду та забивши три голи, у тому числі й у Лізі чемпіонів.

При цьому, Мілік мав досить непогану статистику забитих голів минулого сезону за Марсель: 37 ігор у всіх турнірах і 20 забитих м'ячів. Що ж, побачимо, як буде в Ювентусі...

Ні слуху, ні духу, і в останній день трансферного вікна Артур Мело опинився у Ліверпулі. Дуже й дуже несподіваний перехід. Щоправда, вже зараз ходять чутки, що бразилець може повернутись в Ювентус вже в січні, коли відкриється трансферне вікно. Начебто Юрген Клопп дуже незадоволений формою футболіста, який не дотягує до рівня мерсисайдської команди.

Цю інформацію вже встигли спростувати, а тому спостерігатимемо, як надалі розвиватимуться події. У будь-якому випадку Ліверпуль особливо нічого не втрачає.

Якби інші топ-клуби знали, що Реал так легко готовий відпустити Каземіро, хай і за велику суму, ймовірно, конкуренція за нього була б значно вищою. Хоча б більше одного клубу.

Манчестер Юнайтед здійснив сильний трансфер як мінімум з погляду маркетингу, а також отримав сильного опорного півзахисника, який допомагатиме центральним захисникам в особі Мартінеса та Варана оборонятися краще.

Каземіро пояснив свій перехід бажанням отримати новий виклик, але, ймовірно, йдеться і про заробітну плату, яка значно збільшилася.

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Без перебільшень, нещодавно данець був на межі життя та смерті, не кажучи вже про футбол. Однак він зумів не лише повернутися до нормального життя, а й до футболу. Він добре вписався в Брентфорді і всі в клубі хотіли його зберегти, проте він зважився на те, щоб перейти до Манчестер Юнайтед на правах вільного агента, де вже завоював місце у стартовому складі.