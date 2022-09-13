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Без екранів у кермі, але з користю для українського війська — група компаній FAVBET спільно з FAVBET Foundation запускають велике благодійне промо в дусі легендарного тюнінг-шоу, в ході якого закуплять, відремонтують та передадуть ЗСУ 10 автівок.

«Прокачка авто для ЗСУ» – нове промо FAVBET на підтримку благодійної програми «Допомога Збройним Силам України» Favbet Foundation, що збирає кошти на військові автівки. Протягом наступних чотирьох місяців група компаній FAVBET передаватиме фонду частину прибутку на закупівлю авто та їхній подальший військовий тюнінг: переобладнання, фарбування та встановлення додаткових обвісів.

Слідкувати за прогресом збору та зацінити результат роботи тюнерів вже незабаром можна буде на сайті промо pimp-my-ride.favbet.foundation. А щоб автівки якомога швидше переміщались з гаражних боксів до підрозділів, які їх потребують, на сайті є можливість зробити донат на довільну суму.

За переобладнання автівок для промо відповідають друзі FAVBET з майстерні No Motors, що добре знаються на перетворенні стокових автівок на «бойових конячок». Як і вимагає формат, свою роботу вони транслюватимуть на ютуб-каналі проєкту.

«За півроку війни заклики про збір коштів стали буденністю. Їх перестають помічати, однак потреби наших захисників від того нікуди не зникають. Саме тому ми вирішили зробити наше промо максимально гучним та помітним, щоб знов повернути інтерес до благодійності. У нас ти не просто переказав кошти та забув, а буквально бачиш, як твій донат перетворюється на заряджене авто для ЗСУ», – розповів директор ТОВ «БК Фавбет» Ігор Сірук.

Група компаній FAVBET та FAVBET Foundation з перших днів війни активно допомагають армії та постраждалим внаслідок військових дій. Зокрема, за останні місяці Збройні Сили України отримали від фонду вже 16 автомобілів для виконання бойових завдань на передовій, тоді як загальна сума коштів, яку фонд та компанія спрямували на допомогу армії, співробітникам та мирним жителям, сягає понад 30 млн грн.

Новим промо в компанії прагнуть пожвавити інтерес українців до зборів на користь ЗСУ та вкотре нагадати, що перемога — спільна справа, і внесок кожного має значення.