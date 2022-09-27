Бразилець у найближчий час увійде в історію.
Неймар, getty images
27 вересня 2022, 22:53
Збірна Бразилії у рамках товариського поєдинку приймає на своєму полі національну команду Тунісу.
У першій половині гри лідер бразильців Неймар реалізував одинадцятиметровий удар.
Цей гол став для форварда Парі Сен-Жермен 75 у футболці збірної Бразилії. До рекорду Пеле залишилося два забиті м'ячі.
Нагадаємо, що раніше Неймара визнали найкращим гравцем місяця у серпні в Лізі 1. На його рахунку сім голів та шість асистів.