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Бразилець у найближчий час увійде в історію.

Збірна Бразилії у рамках товариського поєдинку приймає на своєму полі національну команду Тунісу.

У першій половині гри лідер бразильців Неймар реалізував одинадцятиметровий удар.

Цей гол став для форварда Парі Сен-Жермен 75 у футболці збірної Бразилії. До рекорду Пеле залишилося два забиті м'ячі.

Нагадаємо, що раніше Неймара визнали найкращим гравцем місяця у серпні в Лізі 1. На його рахунку сім голів та шість асистів.