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Завершився товариський поєдинок.

Аталанта в рамках контрольного матчу грала проти Ніцци та здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Бергамаски відкрили рахунок зусиллями Хойлунда, вже згодом Сапата подвоїв перевагу, а Бога встановив фінальний рахунок в компенсований час.

Український півзахисник Руслан Маліновський провів на полі 68 хвилин.

Ніцца — Аталанта 0:3

Голи: Хойлунд, 18, Сапата, 22, Бога, 90+2.

Ніцца: Шмейхель — Атал (64′ Бард), Тодібо, Данте (74′ Віті), Лотомба — Будауї, Бека Бека (64′ Розаріо) — Тюрам, Брахімі, Пепе (74′ Барклі) — Лаборд (78′ Буанані)

Аталанта: Муссо (68′ Спортіелло) — Толоі, Околі (82′ Джімсіті), Скальвіні — Соппі (68′ Зортеа), Меле, Малиновський (68′ Бога), Едерсон, Руджері (88′ Палестра) — Сапата (88′ Чівіза) ), Хойлунд (68′ Мюріель).