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Команда хоче віддати шану своїй легенді.

Динамо Загреб планує назвати одне з тренувальних полів на честь Луки Модрича — повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.

Вибір на користь Модрича відбувся завдяки голосуванню фанатів. Півзахиснику вдалося обійти конкурентів в обличчі інших зіркових претендентів Звоніміра Бобана, Роберта Просінечкі та Матео Ковачіча.

Свого часу, а саме у період 2002-2008 років Лука виступав у складі Динамо, вигравши з командою два золотих дублі, а загалом три чемпіонських титули та кілька національних трофеїв.

Влітку 2008 року він перейшов у Тоттенгем за 22,50 мільйонів євро.