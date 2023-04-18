Команда хоче віддати шану своїй легенді.
Лука Модрич - Getty Images
18 квітня 2023, 15:36
Динамо Загреб планує назвати одне з тренувальних полів на честь Луки Модрича — повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.
Вибір на користь Модрича відбувся завдяки голосуванню фанатів. Півзахиснику вдалося обійти конкурентів в обличчі інших зіркових претендентів Звоніміра Бобана, Роберта Просінечкі та Матео Ковачіча.
Свого часу, а саме у період 2002-2008 років Лука виступав у складі Динамо, вигравши з командою два золотих дублі, а загалом три чемпіонських титули та кілька національних трофеїв.
Влітку 2008 року він перейшов у Тоттенгем за 22,50 мільйонів євро.