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Український центрбек вирішив, що після травми обмежиться лише передсезонним збором у Борнмуті.

Молодіжна збірна України незабаром розпочне свій шлях у груповому етапі ЄВРО-2023, у якому візьмуть участь 16 найкращих європейських команд вікової категорії U-21 та яке проходитиме з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії.

20-річний центральний захисник національної збірної України та Борнмута Ілля Забарний, який через вік мав право поїхати на молодіжну континентальну першість у складі команди України U-21, пояснив, чому вирішив не приєднуватися до колективу Руслана Ротаня.

"Молодіжку буду підтримувати. Шкода, що не поїду. Розумію, що якщо поїду, проведу там багато матчів і одразу після цього поїду на збори — в мене буде сезон дуже важкий, після травми дуже важко.

Боюся, що через пару місяців втрачу себе. Тому маю відновитися та з новими силами допомагати клубу та національній збірній", — цитує слова Іллі Забарного Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що у груповому етапі фінального турніру молодіжного ЄВРО-2023 збірна України U-21 зіграє проти одноліток з Іспанії, Хорватії та Румунії.