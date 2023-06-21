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Завершилися два матчі першого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи за 21 червня.

У рамках першого туру групового етапу молодіжного ЄВРО-2023 у квартеті А між собою зустрілися збірні Грузії U-21 та Португалії U-21.

Незважаючи на те, що португальці вважалися явними фаворитами цього протистояння, грузинській команді вдалося зробити сюрприз, здобувши в цьому матчі перемогу з рахунком 2:0 завдяки двом голам у першому таймі.



Варто зазначити, що безпосередню участь у цьому результаті взяв вінгер київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі, який раніше виступав за юніорську збірну України. 22-річний грузин відзначився у поєдинку з Португалією U-21 двома результативними передачами.

Грузія U-21 — Португалія U-21 2:0

Голи: Гагуа, 37, Сазонов, 45+1

Вилучення: Араужу, 76 (Португалія)

У паралельному матчі групи А на нас чекала гучна вивіска між молодіжними збірними Бельгії та Нідерландів.

Голів у зустрічі цих команд ми не побачили, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Бельгія U-21 — Нідерланди U-21 0:0