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Непроста перемога дозволила команді Руя Жорже вийти в плей-оф турніру від групи А разом із Грузією.

У заключному турі групового етапу молодіжного ЄВРО-2023 в квартеті А збірній Португалії U-21 протистояли однолітки з Бельгії. Обидві команди у разі позитивного результату мали шанси на вихід до чвертьфіналу континентальної першості, тому боротьба за цю путівку вийшла справді захоплюючою.

Португальська молодіжна збірна повела в рахунку на 56-ій хвилині зустрічі після голу Жоау Невеша, проте вже на 65-ій хвилині Вертессен повернув паритет на табло, який дозволяв Бельгії U-21 вирушити до плей-оф з другого місця.

Однак кульмінація в цьому протистоянні відбулася фактично у заключні хвилини матчу, коли Данташ успішно реалізував пенальті на 89-ій хвилині та вивів молодіжну збірну Португалії знову уперед.

Команді Руя Жорже вдалося зберегти мінімальну перевагу у рахунку до фінального свистка, яка дала португальцям друге місце у групі А та за сумісництвом путівку до чвертьфіналу молодіжного ЄВРО-2023.

Португалія U-21- Бельгія U-21 2:1

Голи: Жоау Невеш, 56, Данташ, 89 (пен.) — Вертессен, 65