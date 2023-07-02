Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 2 липня 2023 року, 19:00.
У рамках чвертьфіналу молодіжного ЄВРО-2023 збірна Англії U-21 здобула мінімальну перемогу над Португалією та пробилася у наступний раунд турніру.
Автором єдиного гола у цій зустрічі став Ентоні Гордон, якому асистував Морган Гіббз-Вайт.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Англія U-21 — Португалія U-21 у матчі 1/4 фіналу ЄВРО-2023:
Англія U-21 — Португалія U-21 1:0
Гол: Гордон, 34
Англія U-21: Траффорд — Ааронс (Джонсон, 74), Гарнер, Гарвуд-Белліс, Колвілл — Джонсон, Ремзі (Сміт-Роу, 67), Гомес (Скіпп, 80), Гіббс-Вайт — Гордон, Мадуеке (Палмер, 74).
Португалія U-21: Біай — Зе Карлуш, Пенетра, Амару, Тавареш — Невеш, Данташ, Кошта (Бернарду, 46) — Консейсау (Морейру, 86), Сілва (Араужу, 65), Нету (Вітінья, 90).
Попередження: Ааронс, Траффорд — Зе Карлуш