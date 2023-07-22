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Стаття порталу The Coaches Voice про кар'єру у жіночому футболі.

Ніч вручення "Золотого м'яча" досі спливає в пам'яті як мить. Момент, коли я залишила навчальний табір збірної Іспанії, далі — я у приватному літаку до Парижа, а потім Кіліан Мбаппе вручає мені трофей. Я дивлюся на цю прекрасну театральну залу і попереду бачу свою родину та Лео Мессі! Це була історична ніч, не тільки для мене, але і для всіх моїх товаришів по Барселоні, які також були номіновані на нагороду — нас було четверо з Іспанії. Ми могли б пропустити церемонію, так як наступного дня мали матч відбору на Євро з Шотландією, але ми знали, що повинні втиснути цю поїздку у графік, якщо треба. Попереднім іспанцем, який виграв "Золотий м'яч", був Луїс Суарес — інший Луїс — у 1961 році. Як я могла не бути там?

Моя мама та сестра не дуже розбираються в футболі. Вони означають для мене все, і я дуже рада, що змогла взяти їх з собою до Парижа і поділитися цим моментом, але, думаю, вони не повністю розуміли, що відбувається. Під час церемонії, вони підходили до мене і казали: "Алексія, подивись, я зробила фото з цією людиною.. Чи можеш сказати, хто вона?" Ха-ха-ха!

Я ще не зустрілася з моїм трофеєм. Після церемонії і обов'язків перед пресою, я попрощалася з родиною і ми вилетіли назад до Севільї на матч з Шотландією. Не було часу святкувати або все усвідомлювати.

Я зрозуміла, що моє зображення з'явилося на Бурдж-Халіфі, коли подивилася на телефон. Після церемонії Globe Soccer в Дубаї вони висвітили проекцію мого зображення на хмарочосі, сотні метрів у висоту, але ми були всередині будівлі, тому я нічого не бачила. Я дізналася про це лише тоді, коли мій телефон став гриміти від повідомлень. Чула, що це перший раз, коли таким чином зображували жінку. Це досить круто для нашого спорту.

Моє життя змінилося за попередній рік, і воно все ще змінюється, але я просто концентруюся на тому, що роблю кожен день. Решта мене не турбує.

З дитинства моєю мрією було грати за Барселону. Коли я виступаю за цей клуб, я почуваю себе представницею своєї родини, своєї історії, свого дому. Коли мені було шість, я пам'ятаю, як спостерігала за "Класико" зверху стола для більярду. Моя родина — великі кулеc, і якщо вони не могли піти на стадіон, часто дивилися матч у барі "Ла Болера", поруч із нашим будинком у Моллет дель Вальєс. Він завжди був заповнений на великі матчі, і мій батько піднімав мене і ставив на стіл для більярду, щоб я могла бачити екран над головами дорослих. Пам'ятаю, я була дуже збуджена, навіть якщо мало розуміла, що відбувається. Я просто знала, що це було важливо.

Колись я думала, що Камп Ноу — це стадіон лише для чоловіків. Як дитина я ходила з батьками, тітками, дядьками та дідусями на футбол, усі разом їхали автобусом з підтримкою Моллет пенья. Тоді я хотіла сидіти якомога ближче до гравців. Я завжди настоювала, щоб ми переходили трохи ближче, навіть якщо вид був насправді гіршим. Я просто хотіла бути частиною подій! Тоді, якби хтось сказав мені, що одного дня я буду ступати на той газон, я б відповіла: "Пффф, нема шансів... Тут грають тільки чоловіки". Коли я грала там в минулому році, це було здійсненням мрії, яку я мала з шести років. Коли ти перебуваєш у роздягальні або на центральному колі — вау! — ти просто зупиняєшся на мить і все це вражає.

Кар'єра в футболі почалася з невеликої брехні. Моя родина взяла мене до Сабадель, де вже був друг родини у команді, але мінімальний вік для вступу був вісім років, а мені було лише сім. Тому нам довелося їх трохи обманути, щоб мене прийняли. Пам'ятаю, що рідні по черзі робили півгодинні поїздки на тренування після роботи. Коли настав черговий раз тітки, вона одягала мені шолом, і я сідала ззаду на її великий мотоцикл з шестициліндровим двигуном. Я грала з дівчатами, яким було по 11 або 12 років, і приходила додому і скаржилася батькам, що не можу так жорстко ударяти м'яч, як вони, але все одно це мені дуже подобалося.

Коли я була студенткою, все одно бракувало поєдинків. Я вчилася в університеті зранку і тренувалася ввечері, але в душі я вже була професіоналом. Тоді, якби можна було тренуватися 24 години на добу, я б це зробила.

Барселона вірила в жінок. Коли я повернулася до клубу в 2012 році, ми кілька років не могли виграти титул. Ми не могли здобути перемогу. Але замість того, щоб переоцінити ситуацію, Барселона зібрала всі сили. Навіть коли результати не приходили відразу, клуб залишався вірним проекту. Вони знали, що потрібно для досягнення успіху.

Наша розгромна поразка у фіналі Ліги чемпіонів від Ліону в 2019 році допомогла нам. Насправді це був один із найважливіших моментів нашого шляху. Всі заслуги належать Ліону, вони були на цілком іншому рівні, аніж ми. Ми ніколи не могли навіть наблизитися до опонента в Будапешті, але ми не відчували, що зазнали поразки. Це дивно — говорити про поразку, але потім я внутрішньо почувалася спокійно. Було як: "Отже, ось, який тут рівень?". Ми мали ясну мету і знали, що мусимо працювати.

Я грала у фіналі Ліги чемпіонів 2021 року з травмою. На тренуванні, за три дні до фіналу, я відчула, що розірвався м'яз литкової кістки. Я говорила з тренером і медичною командою, і вони сказали, що зроблять все, що в їх силах. Наступного дня біль не зник і після 10 хвилин тренування я не могла продовжувати. Я бачила, що моя мрія, шанс виправити те, що сталося в Будапешті, зникає. Тому за 24 години до матчу я почала "працювати зі своєю психікою" і говорила собі, що у мене немає травми. Мені дійсно довелося повірити в це. В знак поваги до своїх партнерів я не могла дозволити собі грати не на повну силу. Я казала людям навколо мене: "Яка травма? Не говоріть мені про травму". Після перемоги в матчі, я була відсутня на два тижні через те, що пошкодження було набагато серйознішим, ніж я думала.. але це було варте того. Під час святкувань, ви повірте, я навіть не відчувала біль у тій литці.

Я була впевнена, що ми переможемо Челсі. Можливо, через те, що ми вже проходили через попередній фінал, але все відчувалося інакше. Ми повністю вірні нашому плану гри, одне одному і собі. Це такий вид впевненості, який я майже не можу пояснити. Коли я підходила бити пенальті у першому таймі, щоб зробити рахунок 2:0, я була абсолютно спокійною.

Тиск — це як наркотик. Я завжди любила перемагати та ненавиділа програші. Навіть коли я була дитиною, мені потрібна була мета, коли я грала. Після 10 років у Барселоні дух клубу вплинув на мене.. і якщо цього не відбувалося, я б не протрималася тут так довго. Ти знаєш, що мусиш вигравати абсолютно кожен матч. Немає іншої альтернативи. Для мене просто неможливо уявити себе в іншому клубі з меншими амбіціями. Не знаю, чи б я могла показати хорошу гру.

У футболі немає статі. В дитинстві я була єдиною дівчиною, яка грала з хлопцями на площі або в парку, але це ніколи не було проблемою. Мені ніколи не казали, що я не можу грати, не ображали. Ніхто не крутив пальцем біля виска і не дивився дивно, коли ця дівчина сказала, що хоче стати футболісткою. Я знаю, що мені пощастило з родиною і друзями, з якими я зросла, але такий досвід має бути нормою для кожної маленької дівчинки. Нове покоління повинне зробити це нормальним. Футбол належить всім.

Коли я завершу свою кар'єру, я візьму свою футболку і шарф і сяду на той самий автобус з пеньє Моллет, на який сідала як дитина, і побачу наступне покоління хлопців і дівчат, які грають за клуб, який я люблю.

Все про попит і пропозицію. Раніше люди питали, чи є попит на жіночий футбол, але тепер проблема у пропозиції. За 20 років, як я граю, світ змінився, і ці зміни лише посиляться. Якщо ви думаєте, що зараз популярність жіночого футболу хороша, то через кілька років ви будете сміятися зі своїх думок. Все буде просто неймовірним.

За матеріалами The Coaches Voice